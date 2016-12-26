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H. BUNU KONUŞUYOR

Hakan Sabancı'dan aşk açıklaması

26 Aralık 2016 Pazartesi, 08:31:52

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    HT MAGAZİN / Esin ÖVET

    Bu senenin en çok konuşulan isimlerinden biri de Hakan Sabancı, malum. Geçen hafta Hadise’yle yakalandı. 

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    Didem Soydan’la adı anıldı. Hatta ben de “Didem mi Hadise mi?” diye yazdım.

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    Çünkü geçen 10 gün içinde ikisiyle de görüşüyordu. Cumartesi gecesi Cihangir Hazine’de karşılaştık Hakan’la. Lafı hiç dolandırmadan “Hakan kalbinde kim var, hangisi var, kalbin boş mu dolu mu?” diye sordum. 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 12 saat önce
    yakışıklı cocuk
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