İbrahim Kutluay eve mi geliyor?

28 Aralık 2016 Çarşamba, 06:37:19 | Güncelleme: 06:49:20
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ESİN ÖVET/HABERTÜRK MAGAZİN
Evliliklerin çok olduğu gibi boşanmaların da bir hayli fazla olduğu bir yıldı 2016. Tabii hâlâ boşanma aşamasında olan ünlüler de var. Bu çiftlerden biri de Demet Şener ve İbrahim Kutluay.
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İbrahim Kutluay’ın boşanmak istemediği, barışmak için araya birilerini soktuğu ve yıllardır sürdürdüğü hayatını devam ettirmek istediğini biliyoruz, duyuyoruz.
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Demet Şener de “Asla barışmam, elimde belgeler var” deyip duruyor. Yıllardır konuşulan dedikoduların belgesi varsa neden vazgeçsin ki zaten, öyle değil mi?
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Fakat dikkatimi çeken bir husus var. Demet Şener “Boşanma davası açmış olmamın dışında hayatımda hiçbir değişiklik yok” dedi katıldığı bir davette mikrofonlara.
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Üstüne basa basa da “Hayatım aynı şekilde devam ediyor” diyor. İyi de boşanma davası açınca insanın hayatında bir sürü değişiklik olur. 1- Her gün eve gelen koca artık gelmez olur.
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2- Eşle katılan davetlere artık katılamaz olursun. 3- Aileler görüşemez. Hep bir araya gelemez olur. 4- Ortak arkadaşlarla program yapılamaz. Her iki taraf bir aradayken aynı kişilerle görüşülmez.
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5- Ve tüm bunları geç. En önemlisi evde çocukların dışında artık yalnız olursun. Yalnız yemek yersin, yalnız yatarsın, uyursun. Yalnız kahvaltı edersin. Pazar günlerin bile yalnız olur. Daha sayayım mı? Bence sayıp Demet Şener’i üzmeyeyim.
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Kuyruğu dik tutacağım diye “Hiçbir şeyim değişmedi ki” denince insanlar da “O zaman İbrahim Kutluay eve gidiyor, hâlâ görüşüyorlar” diye konuşuyor. Yıllardır tanırım Demet Şener’i. Her şey kötü olsa bile “Muhteşem” diye bağırıp göze sokmaya çalışan insanlardan.
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Oysa ki bıraksa artık kendini. Daha sempatik ve sevimli olacak. Boşanmak zor iş bilirim. Kimselere boyun eğmemek gerek.
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Ama bu kadar da değil be Demet Şener. Biraz daha kendin olsan her şey daha güzel olacak aslında biliyor musun?