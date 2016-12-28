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H. BUNU KONUŞUYOR

İbrahim Kutluay eve mi geliyor?

28 Aralık 2016 Çarşamba, 06:37:19

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    ESİN ÖVET/HABERTÜRK MAGAZİN

    Evliliklerin çok olduğu gibi boşanmaların da bir hayli fazla olduğu bir yıldı 2016. Tabii hâlâ boşanma aşamasında olan ünlüler de var. Bu çiftlerden biri de Demet Şener ve İbrahim Kutluay.

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    İbrahim Kutluay’ın boşanmak istemediği, barışmak için araya birilerini soktuğu ve yıllardır sürdürdüğü hayatını devam ettirmek istediğini biliyoruz, duyuyoruz.

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     Demet Şener de “Asla barışmam, elimde belgeler var” deyip duruyor. Yıllardır konuşulan dedikoduların belgesi varsa neden vazgeçsin ki zaten, öyle değil mi? 

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