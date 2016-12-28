İbrahim Kutluay eve mi geliyor?

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ESİN ÖVET/HABERTÜRK MAGAZİN

Evliliklerin çok olduğu gibi boşanmaların da bir hayli fazla olduğu bir yıldı 2016. Tabii hâlâ boşanma aşamasında olan ünlüler de var. Bu çiftlerden biri de Demet Şener ve İbrahim Kutluay.