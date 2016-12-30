H. BUNU KONUŞUYOR
Didem Soydan'dan Hakan Sabancı açıklaması
30 Aralık 2016 Cuma, 03:46:43 | Güncelleme: 09:42:45
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ESİN ÖVET/HABERTÜRK MAGAZİN
40 günlük İstanbul turundan sonra Didem Soydan yeniden Amerika’ya döndü.
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Eğitimine kaldığı yerden devam edecek olan Didem Soydan’la önceki gün küçük bir mesajlaşmamız oldu.
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Ben geçen hafta Hakan Sabancı’yla ilgili bir şeyler yazmıştım. Didem, “Esinciğim gönül rahatlığıyla yok diyorum.
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Hakan’la arkadaşız. Ama şunu bil aşk bana Amerika’da gelecek. 40 gün orada kaldım, buna emin oldum” dedi.
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Aşk bu, nerede kapıyı çalacağı belli olmaz ama Didem kendini iyi hissediyor Amerika’da.
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Kendi gibi oluyor. Rahat oluyor. En önemlisi de bu zaten. Didem’le New York’ta yaptığımız röportajda bu konuyla ilgili detaylar var, açın arşivden okuyun derim.
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