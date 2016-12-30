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H. BUNU KONUŞUYOR

Didem Soydan'dan Hakan Sabancı açıklaması

30 Aralık 2016 Cuma, 03:46:43

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    ESİN ÖVET/HABERTÜRK MAGAZİN

    40 günlük İstanbul turundan sonra Didem Soydan yeniden Amerika’ya döndü.

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    Eğitimine kaldığı yerden devam edecek olan Didem Soydan’la önceki gün küçük bir mesajlaşmamız oldu.

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    Ben geçen hafta Hakan Sabancı’yla ilgili bir şeyler yazmıştım. Didem, “Esinciğim gönül rahatlığıyla yok diyorum. 

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