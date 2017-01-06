H. BUNU KONUŞUYOR
Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay'ın neden ayrıldı?
06 Ocak 2017 Cuma, 07:05:22 | Güncelleme: 08:45:51
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Sarp Levendoğlu’nun oyuncu eşi Birce Akalay ile boşanma sürecine girmesine neden olan Datça kaçamağının kahramanı ortaya çıktı.
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Dün ilk kez HT MAGAZİN ’in duyurduğu gizli aşkın kahramanının Ferhan Şensoy ve Derya Baykal’ın oyuncu kızları Derya Şensoy olduğu konuşuluyor.
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İddiaya göre ikili, Levendoğlu’nun başrolü eşi Birce Akalay’la paylaştığı, Şensoy’un da rol aldığı ‘Deliormanlı’nın setinde yakınlaştı.
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Levendoğlu’nun tüm tatilini geçirdiği Datça’da ise yaz sonunda ikilinin arkadaşlıkları aşka dönüştü. Şensoy, sevgilisi Seçkin Özdemir’le ilişkisine kasım ayında nokta koymuştu.
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Eşine karşı kalbinin kırıklığını, “Adam doğulmaz, adamlık sonradan kazanılır” notuyla ifade eden Akalay, dün de kolundaki ‘Sarp’ yazılı dövmesini sildirdiği fotoğrafı paylaştı.
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Birce Akalay, Sarp Levendoğlu ve Derya Şensoy, ‘Deliormanlı’ filminin tanıtım toplantılarına da birlikte katılmışlardı.
HT MAGAZİN
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