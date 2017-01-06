H. BUNU KONUŞUYOR HABERLERİ
06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
H. BUNU KONUŞUYOR

Yeşim Salkım hem Hülya Avşar’a hem de Gülben Ergen’e gönderme yaptı

06 Ocak 2017 Cuma, 08:05:25

  • 1
    1 | 17

    Yeşim Salkım’dan çifte salvo! Arnavutköy’de görüntülenen şarkıcı, hem Hülya Avşar’a hem de Gülben Ergen’e göndermede bulundu.

  • 2
    2 | 17

    ‘SEKTÖR BELLİ, KURALIM YOK’

    Tek kişilik bir gösteriyle Türkiye turnesine çıkmaya hazırlanan Yeşim Salkım, önceki akşam Arnavutköy’deydi. 

  • 3
    3 | 17

    Yakın zamanda yeni bir diziyle ekranlara da döneceğini açıklayan şarkıcı, basın mensuplarının, dizilerde rol almak için çalışma şartları koyan Hülya Avşar’ı hatırlatması üzerine “Bu sektör belli, öyle bir kuralım yok” diyerek rakibine taş attı.

     

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300