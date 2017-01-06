Yeşim Salkım hem Hülya Avşar’a hem de Gülben Ergen’e gönderme yaptı
06 Ocak 2017 Cuma, 08:05:25 | Güncelleme: 09:46:58
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Yeşim Salkım’dan çifte salvo! Arnavutköy’de görüntülenen şarkıcı, hem Hülya Avşar’a hem de Gülben Ergen’e göndermede bulundu.
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‘SEKTÖR BELLİ, KURALIM YOK’
Tek kişilik bir gösteriyle Türkiye turnesine çıkmaya hazırlanan Yeşim Salkım, önceki akşam Arnavutköy’deydi.
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Yakın zamanda yeni bir diziyle ekranlara da döneceğini açıklayan şarkıcı, basın mensuplarının, dizilerde rol almak için çalışma şartları koyan Hülya Avşar’ı hatırlatması üzerine “Bu sektör belli, öyle bir kuralım yok” diyerek rakibine taş attı.
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‘İSMİMİZ YAN YANA GELMESİN ’
Salkım, eski eşi Hakan Uzan’ın kendisini Gülben Ergen’le aldattığını ima etmiş, Ergen ise “Onu Allah’a havale ediyorum” demişti. Bu açıklamayla ilgili de Salkım, “Karşılıklı birbirimizi Allah’a havale etmişiz demek ki.
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Çünkü ben önce Allah’a havale etmiştim. Allah katında kim doğru kim yanlış Rabbim bilir. İsmimin onunla yan yana gelmesini istemiyorum. Gerçeklerin zaman içinde ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu vardır” dedi.
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Salkım, terör olaylarına tepkisini, “İnadına şarkı söyleyeceğiz” diyerek gösterdi.