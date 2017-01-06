Yeşim Salkım hem Hülya Avşar’a hem de Gülben Ergen’e gönderme yaptı

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‘İSMİMİZ YAN YANA GELMESİN ’

Salkım, eski eşi Hakan Uzan’ın kendisini Gülben Ergen’le aldattığını ima etmiş, Ergen ise “Onu Allah’a havale ediyorum” demişti. Bu açıklamayla ilgili de Salkım, “Karşılıklı birbirimizi Allah’a havale etmişiz demek ki.