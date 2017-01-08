HT Masa magazin gündemini değerlendirdi

HT MASA ekibi bu hafta Birce Akalay-Sarp Levendoğlu boşanmasını ve ihanet iddialarını, Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftinin Roma’da dünya evine girmesini, sezonun merakla beklenen filmi ‘Çalgı Çengi İkimiz’i, Yavuz Seçkin’in filmi için çektiği krediyi ödeyemeyince evine haciz gelmesini, yılbaşında yaşanan Reina saldırısının eğlence sektörüne etkisini ve Gülben Ergen’e eski eşi Mustafa Erdoğan’dan gelen aynı evde yaşama teklifini değerlendirdi
Mustafa Erdoğan, üç çocuğunun annesi Gülben Ergen’e “Aynı evde yaşayalım. Evlenmemize gerek yok. Çocukların mutlu olması adına 7 gün bir arada olabiliriz” teklifinde bulundu. Geçtiğimiz yılın son günlerinde Erkan Çelik’ten boşanan Ergen’in aldığı bu teklif için neler söyleyeceksiniz? Çocuklar için olumlu olur mu?
OBEN BUDAK: Zaten çiftler aynı evde yaşayamadıkları için boşanmıyorlar mı, boşandıktan sonra tekrar aynı topa girmek uzun vadede başarılır mı, bilmiyorum. Çiftimiz boşandığı halde çok iyi anlaşan, birbirini anlayan, başkaları ile ilişkilerini bile rahatça konuşan modern zaman çiftlerine döndülerse onu bilemem ama sadece çocuklar içinse zor.
İPEK DURKAL: Tuhaf, çok tuhaf... Zaten hep bir aradalar. Mustafa Erdoğan, Gülben Ergen, Erhan Çelik ile evliyken de evlerine gidip geliyordu. İnşallah evliliği böyle bir sistem sanmıyor ve böyle algılamıyorlardır.
REŞAT BALCIOĞLU: Mustafa Erdoğan galiba kendisini Kanadalı, Norveçli falan sanıyor. Örf ve âdetlerimizi, toplumumuzun evililik kurumuna nasıl değer verdiğini unutmuşa benziyor.
BÜLENT İPEK: Ciddi bir ilişkisi olmayan Mustafa Erdoğan’ın yeni boşanmış eşinin evine yerleşme teklifi çok ilginç. Yaşları birbirine yakın üç çocukları var ve anne babalarının zor hayatları nedeniyle muhtemelen zor bir çocukluk geçiriyorlar. Çocuklar için en azından bir süreliğine aynı evi paylaşma teklifi bana gayet makul geldi.
"DİZİ DÜNYASINDA AŞKLAR SETTE BAŞLAR, SETTE BİTERMİŞ"
Birce Akalay-Sarp Levendoğlu boşanmasının ardından ihanet çıktı. İpek Durkal’ın ortaya koyduğu Datça’da ihanet iddiasının ardından Sarp Levendoğlu-Derya Şensoy ilişkisi çıktı. Akalay ilk fırsatta ‘Sarp’ yazılı dövmesini sildirdi... Bu boşanma ve ihanetle ilgili neler söyleyeceksiniz?
İ.D.: Ne diyeyim, ihanet zaten can acıtan bir şey, üzerine bir de dövmenin acısı...
O.B.: Dövme sildirme merkezleri bu ülkede iyi para yaptı. Dövmecilerin ‘Ergen hastalığı’ olarak nitelendirdiği sevgilinin adını dövme olarak yaptırma hareketinin ünlüler dünyasında bu kadar geniş karşılık bulmasına şaşırıyorum açıkçası. Annenin, kızının adı tamam da sevgilinin adı saçmalık.
B.İ.: Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay’ın aşkı ‘Küçük Ağa’nın setinde başlamıştı. Levendoğlu ‘Deliormanlı’nın setinde Derya Şensoy ile yakınlaşınca da bitti. Dizi setinde başladı, film setinde bitti. Acı bir tesadüf! Yılın ilk magazin bombası HT Magazin’den geldi. Çifte ihanet söz konusu. Şensoy da Seçkin Özdemir’le beraberdi geçen yaz.
O.B.: Evlilik fotoğraflarında Caner’in hali çok tatlıydı. Zevkten dört köşe deyiminin tam karşılığını yansıttı doğrusu. Umarım evlilikleri de bu kadar eğlenceli olur.
K.K.: Son günlerde magazin basınında gördüğüm en güzel çift Caner Erkin’le Şükran Ovalı gerçekten. Bana neyse, evlenmeleri mutlu etti. Sanırım böyle ‘mutlu’ haberlere ihtiyacım var:)
B.İ.: Aşkları hızlı başladı, evliliğe hızlı karar verip sonuçlandırdılar. Caner Erkin zor bir evliliği bitirirken biraz yorgundu. Şükran, Caner’e ilaç gibi geldi. Daha istekli ve mutlu olan taraf Caner gibi. 2017’de ünlü isimler için bir evlilik salgını yaşanacağını sanmıyorum. 2016’nın rekorunu kıramaz bence.
B.İ.: Henüz izlemedim ama izleyenler beğenmiş. Komedi filmleri bu yıl gündemden dolayı bir talihsizlik yaşıyor sanki. Hani ‘Terör, kriz varken insanlar rahatlamak için komedi filmlerine hücum ediyor’ deniyordu ya, bu seferki acı ve gözyaşı o kadar yoğun ki neredeyse insanlar gülmeye utanır hale geldi. Bu ruh hali komedi filmlerini eski hasılatlarından uzak tutabilir.
"YAVUZ SEÇKİN'İN DURUMU BAZILARINA DERS OLMALI"
Yavuz Seçkin, başrolünü oynadığı yapımcılığını da üstlenip 2 milyon TL yatırdığı ‘Yıldızlar da Kayar-Das Borak’ filmiyle gişede umduğunu bulamayınca (33 bin seyirci) maddi sıkıntıya düştü ve sürecin sonunda evine haciz geldi. ‘Yapımcılık herkesin harcı değil’ sözünü doğrulayan bu hikâye için neler söyleyeceksiniz?
K.K.: Yavuz Seçkin’in durumu sektördeki birçok kişiye ders olur umarım. ‘Recep İvedik’in, ‘Düğün Dernek’in gazına gelip “Komiğim, aha senaryo da yazdım, hadi çekip parayı kapalım” mantığı sektörün sonunu getirecek maalesef. Çekilen 100’den fazla filmin yarısının 10 bin seyirciye bile ulaşamaması da bunun bir göstergesi.
R.B.: Herkes her şeyi yaparım demeyecek, oyuncu oyunculuğunu, yapımcı yapımcılığını bilecek. Bilmediğin işlere girersen böyle icralık olursun. Ben iyi bir magazinciyim ama ‘Benden iyi spor yorumcusu olur’ diyebilir miyim? Herkes en iyi bildiği işi yapsın ki başarısını sürdürsün. Geçmiş olsun diyorum Yavuz’a.
B.İ.: Yavuz Seçkin’in durumu gösteriyor ki herkes her işi yapmamalı. Bütün parayı kazanma hevesiyle oyuncuların yapımcılığa soyunmaları kendileri için çok riskli. Yapımcılık Türkiye koşullarında tecrübe ve yoğun emek gerektiren bir iş. Adeta cambazlık. Sanatçılar genel olarak bu tür işleri iyi beceremezler. Ya dolandırılır ya da kandırılırlar.
İ.D.: Yürüyüşe katılmayanların bu organizasyondan haberlerinin olmadığını ya da durumu idrak edemediklerini düşünüyor, bir art niyet aramıyorum. Öte yandan, sanatçıların eğlence sektörüne destek verecek halleri mi kaldı? Birinci dereceden etkilenen onlar. Biz onlara destek vermeliyiz. Son bir yılda Türkiye’de iptal edilen konser sayısı tahminim 100’ün üzerindedir. Dolmabahçe saldırısının hemen ardından statta maç yapıldı, Cumhurbaşkanı’mız da katıldı. Verilen mesaj netti: “Alışmayacağız, buradayız dimdik ayaktayız. Bizi yıldıramayacaksınız...” Adı eğlence olan ama Türk ekonomisine çok büyük katkısı olan bu sektör için de benzeri organizasyonlar yapılabilir..
R.B.: Sadece siyasetçilerin görüşleri ile geçiştirilecek bir olay değil bu.. Özellikle sanatçıların önayak olması lazım. B.İ.: Yaşadığımız acı ve hayal kırıklığını atmalıyız üstümüzden. Hayat devam etmeli, insanlar dışarı çıkmalı ki 5 milyon kişilik yeme içme sektörü krize girmesin. Asıl tehlike bu.