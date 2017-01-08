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H. BUNU KONUŞUYOR

HT Masa magazin gündemini değerlendirdi

08 Ocak 2017 Pazar, 08:02:40

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    HT MASA ekibi bu hafta Birce Akalay-Sarp Levendoğlu boşanmasını ve ihanet iddialarını, Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftinin Roma’da dünya evine girmesini, sezonun merakla beklenen filmi ‘Çalgı Çengi İkimiz’i, Yavuz Seçkin’in filmi için çektiği krediyi ödeyemeyince evine haciz gelmesini, yılbaşında yaşanan Reina saldırısının eğlence sektörüne etkisini ve Gülben Ergen’e eski eşi Mustafa Erdoğan’dan gelen aynı evde yaşama teklifini değerlendirdi

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    Mustafa Erdoğan, üç çocuğunun annesi Gülben Ergen’e “Aynı evde yaşayalım. Evlenmemize gerek yok. Çocukların mutlu olması adına 7 gün bir arada olabiliriz” teklifinde bulundu. Geçtiğimiz yılın son günlerinde Erkan Çelik’ten boşanan Ergen’in aldığı bu teklif için neler söyleyeceksiniz? Çocuklar için olumlu olur mu?

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    OBEN BUDAK: Zaten çiftler aynı evde yaşayamadıkları için boşanmıyorlar mı, boşandıktan sonra tekrar aynı topa girmek uzun vadede başarılır mı, bilmiyorum. Çiftimiz boşandığı halde çok iyi anlaşan, birbirini anlayan, başkaları ile ilişkilerini bile rahatça konuşan modern zaman çiftlerine döndülerse onu bilemem ama sadece çocuklar içinse zor. 

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