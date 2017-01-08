HT Masa magazin gündemini değerlendirdi

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İPEK DURKAL: Tuhaf, çok tuhaf... Zaten hep bir aradalar. Mustafa Erdoğan, Gülben Ergen, Erhan Çelik ile evliyken de evlerine gidip geliyordu. İnşallah evliliği böyle bir sistem sanmıyor ve böyle algılamıyorlardır.

REŞAT BALCIOĞLU: Mustafa Erdoğan galiba kendisini Kanadalı, Norveçli falan sanıyor. Örf ve âdetlerimizi, toplumumuzun evililik kurumuna nasıl değer verdiğini unutmuşa benziyor.