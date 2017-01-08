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Yeni Gelin
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SHOW TV, Meryem Uzerli'den sonra çıkarmayı planladığı yeni yıldızını buldu

SHOW TV, 2 aydır aradığı "Yeni Gelin"ini buldu. Brezilya'dan gelen bu güzel ve yetenekli isim gelecek hafta açıklanacak

08 Ocak 2017 Pazar, 09:29:48 Güncelleme: 09:31:25

Yeni sezonda iddialı yapımları izleyicisiyle buluşturan Show TV, 2 aydır aradığı "Yeni Gelin"ini buldu. Brezilya'dan gelen bu güzel ve yetenekli ismi Show TV önümüzdeki hafta açıklayacak.

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği Show TV'nin yeni dizisi "Yeni Gelin", seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Cast çalışmaları devam eden dizinin başrollerini Show TV'nin iki aydır büyük bir gizlilikle aradığı, yabancı bir yıldız adayı ile el sıkıştı. Türkiye'nin "Yeni Gelin" ine genç oyuncu Tolga Mengi eşlik edecek. 

Güçlü oyuncu kadrosunda Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Zeynep Kankonde, Esin Gündoğdu ve Murat Kocacık gibi başarılı oyuncuları izleyeceğimiz dizi; zaman zaman güldürüp zaman zaman da duygusallaştıracak. Duygusal komedi türünde olan dizi, aşık olup Anadolu’da yaşayan büyük bir Türkmen Aşireti'ne gelin giden şehirli genç kızın yeni gelinlik hallerini anlatacak. İçinde bir çok hikaye barındıran dizinin çekimleri Adana’da yapılacak.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Aşk Yeniden’den tanıdığınız Ersoy Güler'in yaptığı "Yeni Gelin" deneyimli oyuncu kadrosu ve renkli senaryosu ile bu kış Show TV'de.

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