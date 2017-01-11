Sezer İnanoğlu ile Zeynep Yılmaz boşanmaktan vazgeçti

Sezer İnanoğlu, 70’li yıllarda Türk sinemasının çocuk yıldızıydı. Yapımcı babası Berker İnanoğlu’nun pek çok filminde başrol oynadı.
İnanoğlu 30 Temmuz 2015 tarihinde spritüel yaşam terapisti Zeynep Yılmaz ile nikâh masasına oturmuştu. Sezer İnanoğlu, geçtiğimiz Kasım ayında Beykoz Aile Mahkemesi'ne boşanma talebiyle başvurmuştu.
Çift geçtiğimiz günlerde ilişkilerini tekrar gözden geçirip barışma kararı aldı. İstanbul’un kara kışa teslim olduğu günlerde soluğu Eyüp'te bir kafede alan çift mutluluk pozu verdi. Sezer İnanoğlu “Hayat arkadaşımı çok seviyorum bütün Türkiye duysun” dedi.