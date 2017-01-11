Sezer İnanoğlu ile Zeynep Yılmaz boşanmaktan vazgeçti

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Çift geçtiğimiz günlerde ilişkilerini tekrar gözden geçirip barışma kararı aldı. İstanbul’un kara kışa teslim olduğu günlerde soluğu Eyüp'te bir kafede alan çift mutluluk pozu verdi. Sezer İnanoğlu “Hayat arkadaşımı çok seviyorum bütün Türkiye duysun” dedi.