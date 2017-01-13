H. BUNU KONUŞUYOR
13 OCAK 2017
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H. BUNU KONUŞUYOR

Burcu Esmersoy: Yemin ederim onu bulacağım

13 Ocak 2017 Cuma, 04:49:31

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    ESİN ÖVET/HABERTÜRK MAGAZİN

    Memleketin tek sorunu Burcu Esmersoy’un özel hayatı. Yıllardır kadının evliliğini konuşuyoruz. Yok “Evlendi”, “Evlenecek”, yok “Evlenme teklifini kabul etmedi”... 

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    Sevgilileri, saatleri. Maşallah Burcu Esmersoy’a. Gerçekten inanamıyorum. Onun gibi bir başka kadın daha yok ülkede sanki. 

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    Herkesin gözü onda. Sanki dünyanın en çapkın kadını. Evli, mutlu, çocuklu olsa rahatlayacağız. Gerçekten Burcu evlense de memleket bir rahatlasa.

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