Burcu Esmersoy: Yemin ederim onu bulacağım

13 Ocak 2017 Cuma, 04:49:31 | Güncelleme: 04:56:09
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ESİN ÖVET/HABERTÜRK MAGAZİN
Memleketin tek sorunu Burcu Esmersoy’un özel hayatı. Yıllardır kadının evliliğini konuşuyoruz. Yok “Evlendi”, “Evlenecek”, yok “Evlenme teklifini kabul etmedi”...
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Sevgilileri, saatleri. Maşallah Burcu Esmersoy’a. Gerçekten inanamıyorum. Onun gibi bir başka kadın daha yok ülkede sanki.
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Herkesin gözü onda. Sanki dünyanın en çapkın kadını. Evli, mutlu, çocuklu olsa rahatlayacağız. Gerçekten Burcu evlense de memleket bir rahatlasa.
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Bana Burcu ile ilgili gelen dedikoduları, haberleri, aşkları yazsam, köşede her gün inanılmaz şeyler okursunuz. Sadece Burcu Esmersoy değil ama birkaç kişi için acayip haberler, dedikodular geliyor bana.
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Neyse, gün içinde konuştuk Burcu’yla. 20 yıldır tanırım. İlk kez bu kadar sinirli gördüm. Çok gergindi. “Ah ettim o dedikoduyu çıkaranı ve o evli işadamını bulacağım.
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Yemin ederim bulacağım Esin” dedi. Bence de bulsun, çıkarsın. Ben olsam öyle yapardım. Biri sana bir şey söylüyor, iftira atıyorsa onun peşine kendin düşeceksin.