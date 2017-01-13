H. BUNU KONUŞUYOR
Saldırı sonrası Kerimcan Durmaz sıkı önlemler almaya başladı
13 Ocak 2017 Cuma, 14:26:48 | Güncelleme: 14:35:29
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Kerimcan Durmaz uğradığı saldırı sonrası bir dizi tedbiri hayata geçirdi. Durmaz’ın yakın çevresine “Nazara geldim, artık işlerimi olabildiğince gözlerden uzak yapmaya çalışacağım” dediği öğrenildi.
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Saldırının ardından Durmaz’ın menajeri şahısların genç şarkıcıyı hedef almadığını söylese de gerçek kısa sürede ortaya çıkmıştı.
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Burnu kırılan ve aldığı sert darbeler yüzünden hastanelik olan Durmaz, yaşadığı olayın şokunu üzerinden atmaya başladı.
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YENİDEN İŞLERİNE SARILDI
Saldırının ardından paylaşımlarına daha çok özen gösteren Kerimcan Durmaz, ilk önce yurt dışına yerleşme kararı alsa da bu kararından çabuk vazgeçti.
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Samsun’daki tatsız olayın sonrasında sıkıntılı bir psikolojik süreç geçiren Durmaz yeniden işlerine sarıldı.
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AMERİKAN BAŞKANININ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARATMIYOR
Ancak Durmaz bununla da yetinmedi ve bazı tedbirler aldı. İşte o tedbirler: Bundan böyle kesinlikle güvenlik önlemlerinin olmadığı mekanlarda sahne almayacak.
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Teklifte bulunan mekânlar ekibi tarafından iyice araştırıldıktan sonra karar verilecek. Basın mensuplarıyla iletişime dikkat edilecek ve tepki çekecek video paylaşımlarından uzak durulacak.
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"NAZARA GELDİM"
Öte yandan Kerimcan Durmaz’ın yakın çevresine “Nazara geldim, artık işlerimi olabildiğince gözlerden uzak yapmaya çalışacağım” dediği öğrenildi.
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Durmaz, Bursa Uludağ’da gerçekleştirilecek bir kış festivali etkinliğinin kadrosuna Murat Dalkılıç’ın yerine dahil edildiğini de kimselerle paylaşmadı. (Sözcü)
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