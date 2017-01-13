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H. BUNU KONUŞUYOR

Saldırı sonrası Kerimcan Durmaz sıkı önlemler almaya başladı

13 Ocak 2017 Cuma, 14:26:48

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    Kerimcan Durmaz uğradığı saldırı sonrası bir dizi tedbiri hayata geçirdi. Durmaz’ın yakın çevresine “Nazara geldim, artık işlerimi olabildiğince gözlerden uzak yapmaya çalışacağım” dediği öğrenildi.

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    Saldırının ardından Durmaz’ın menajeri şahısların genç şarkıcıyı hedef almadığını söylese de gerçek kısa sürede ortaya çıkmıştı. 

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    Burnu kırılan ve aldığı sert darbeler yüzünden hastanelik olan Durmaz, yaşadığı olayın şokunu üzerinden atmaya başladı.

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