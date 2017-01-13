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AMERİKAN BAŞKANININ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARATMIYOR

Ancak Durmaz bununla da yetinmedi ve bazı tedbirler aldı. İşte o tedbirler: Bundan böyle kesinlikle güvenlik önlemlerinin olmadığı mekanlarda sahne almayacak.