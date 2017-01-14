Demet Akalın ile Demet Şener pişti oluyordu!

14 Ocak 2017 Cumartesi, 08:11:14 | Güncelleme: 08:33:07
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ARİF HÜR/HABERTÜRK MAGAZİN
Hastanede pişti paniği! Demet Akalın ile Demet Şener, doğum yapan ortak arkadaşları Gülşen’i ziyaret etmek için gittikleri hastanede az daha pişti oluyordu
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Demet Şener, boşanmaya hazırlandığı eşi İbrahim Kutluay’ın eski sevgilisi Demet Akalın’la az daha pişti oluyordu!
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İkili önceki gün, salı gecesi doğum yapan ve oğlu Azur Benan’ı kucağına alan arkadaşları Gülşen’i hastanede ziyaret etti.
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Fulya’daki hastaneye ilk olarak Akalın geldi. Ünlü popçudan hemen sonra ise Şener kapıda göründü.
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Akalın’ın hastanede olduğunu öğrenince panikleyen Şener, bir süre ünlü popçunun hastaneden ayrılmasını bekledi.
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Gergin olduğu gözlenen ve Akalın’la pişti olmaktan son anda kurtulan ünlü model, boşanma süreciyle ilgili sorular üzerine, “Konuşamam, yasak. Ancak iddia edilen tazminat rakamları doğru değil” açıklaması yaptı.