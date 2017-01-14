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H. BUNU KONUŞUYOR

Demet Akalın ile Demet Şener pişti oluyordu!

14 Ocak 2017 Cumartesi, 08:11:14

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    ARİF HÜR/HABERTÜRK MAGAZİN

    Hastanede pişti paniği! Demet Akalın ile Demet Şener, doğum yapan ortak arkadaşları Gülşen’i ziyaret etmek için gittikleri hastanede az daha pişti oluyordu

     

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    Demet Şener, boşanmaya hazırlandığı eşi İbrahim Kutluay’ın eski sevgilisi Demet Akalın’la az daha pişti oluyordu!

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    İkili önceki gün, salı gecesi doğum yapan ve oğlu Azur Benan’ı kucağına alan arkadaşları Gülşen’i hastanede ziyaret etti.

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