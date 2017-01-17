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H. BUNU KONUŞUYOR

Hande Yener: Türkiye'nin en genç sanatçısı benim

17 Ocak 2017 Salı, 08:21:15 DHA

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    KIŞ ve turizm merkezi Uludağ'da düzenlenen ‘Selfy Whitefest 2017' festivalinin ikinci gününde Hande Yener, hayranlarıyla buluştu. Yener, "Yaşımın 44 olmasına rağmen Türkiye'nin en genç sanatçısı benim" dedi.

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    Türkiye'nin en büyük kış ve gençlik festivali olan Selfy Whitefest 2017'de sahneye çıkan Hande Yener hayranlarını coşturdu. Sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hande Yener, şöyle dedi:

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    Her ne kadar gazetelerde Hande'nin yanına '44', Cem'in yanına da '32' yazılsa da her okuduğumda eğleniyorum. Ben şu anda ikinci hayatımı yaşıyorum

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