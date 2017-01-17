Hande Yener: Türkiye'nin en genç sanatçısı benim

17 Ocak 2017 Salı, 08:21:15 | Güncelleme: 09:37:12
DHA
1
1|16
KIŞ ve turizm merkezi Uludağ'da düzenlenen ‘Selfy Whitefest 2017' festivalinin ikinci gününde Hande Yener, hayranlarıyla buluştu. Yener, "Yaşımın 44 olmasına rağmen Türkiye'nin en genç sanatçısı benim" dedi.
2
2|16
Türkiye'nin en büyük kış ve gençlik festivali olan Selfy Whitefest 2017'de sahneye çıkan Hande Yener hayranlarını coşturdu. Sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hande Yener, şöyle dedi:
3
3|16
Her ne kadar gazetelerde Hande'nin yanına '44', Cem'in yanına da '32' yazılsa da her okuduğumda eğleniyorum. Ben şu anda ikinci hayatımı yaşıyorum
HABERİN DEVAMI
4
4|16
Gençlik takıntısı herkes de var anladığım kadarıyla. Özel hayatımla ilgili mutluluğumun sonsuza kadar sürmesini istiyorum ancak yaşıma rağmen Türkiye'nin en genç sanatçısı benim.
5
5|16
Elif Güvendik ve Helin Avşar'ın Hande Yener'in kendisinden 12 yaş küçük nişanlısı Ümit Cem Şenol için alaylı eleştiriler yaptığı hatırlatılan Hande Yener,
6
6|16
"Televizyonlardaki sabah programlarında eleştiriye açığım. Dalga geçilme, aşağılamayı kabul etmiyorum.
HABERİN DEVAMI
7
7|16
Bunlara en güzel cevabı sosyal medya üzerinden veriyorum. Çünkü bu kadar basit konularda 3-5 bin liralık davalar açarak mahkemeleri meşgul etmek istemiyorum onlara.
8
8|16
Onların silahıyla cevap vermek en doğrusu. Beni aslında bu konular kızdırmıyor, güldürüyor. Ben mesleki hayallerimle yoluma devam ediyorum" yanıtını verdi.
9
9|16
Yener, gazetecilerin "Ne zaman evleneceksiniz?" sorusuna, "Bizim nişanımız gibi olur nikahımız heralde. Ani bir şekilde nişanlı olmak çok zevkli.
HABERİN DEVAMI
10
10|16
Şu an tam kendimi genç kız gibi hisediyorken ev kadını moduna sokmayın beni" karşılığını verdi.
11
11|16
Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Hande Yener, şarkıları ile hayranlarını coşturdu.