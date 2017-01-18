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Asena Atalay'dan Caner Erkin'e düğün hediyesi icra takibi
18 Ocak 2017 Çarşamba, 03:59:56 | Güncelleme: 05:20:26
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Hayati ARIGAN / GAZETE HABERTÜRK
BEŞİKTAŞ’ın milli futbolcusu Caner Erkin ve eski eşi Asena Atalay arasında sular durulmuyor. Erkin ile Atalay, geçtiğimiz yıl 29 Ocak’ta anlaşmalı boşandı.
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İstanbul 2. Aile Mahkemesi, Caner’in Asena Atalay’a ayda 10 bin TL ‘yoksulluk nafakası’ ödemesine karar verdi.
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Caner, boşandıktan 1 yıl sonra 2 Ocak’ta oyuncu Şükran Ovalı ile İtalya’da nikâh masasına oturdu.
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Sunuculuk yaptığı magazin programında “Caner’in evlilik haberini sunmam” diyen Asena Alatay’ın ikinci hamlesi ise ‘icra takibi’ oldu.
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Nikâhtan 3 gün sonra İstanbul İcra Müdürlüğü’ne başvuran Asena, Caner’in nafakayı ödemediğini ileri sürdü.
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Atalay, 4 Şubat 2016- 5 Ocak 2017 arasındaki 12 aylık nafaka olan 120 bin TL ve 5 bin TL faizi ödenmesi için icra takibi başlattı.
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‘ÖDEMELER YAPILDI’
Caner de avukatı aracılığıyla boşanma kararına aykırı olarak başlatılan icra takibinin ve karara aykırı düzenlemiş olan ödeme emrinin iptal edilmesi için İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.
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Erkin, yoksulluk nafakası 10 bin TL’nin kat kat fazlasını her ay bir kısmını elden, bir kısmını da banka yoluyla Asena Atalay’a ödediğini iddia etti.
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Ödemelerle ilgili banka kayıtlarının da bulunduğunu belirten Erkin, elden para verdiğine dair tanıkların da dinlenmesini istedi.
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