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H. BUNU KONUŞUYOR

Asena Atalay'dan Caner Erkin'e düğün hediyesi icra takibi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 03:59:56

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    Hayati ARIGAN / GAZETE HABERTÜRK

    BEŞİKTAŞ’ın milli futbolcusu Caner Erkin ve eski eşi Asena Atalay arasında sular durulmuyor. Erkin ile Atalay, geçtiğimiz yıl 29 Ocak’ta anlaşmalı boşandı.

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     İstanbul 2. Aile Mahkemesi, Caner’in Asena Atalay’a ayda 10 bin TL ‘yoksulluk nafakası’ ödemesine karar verdi.

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    Caner, boşandıktan 1 yıl sonra 2 Ocak’ta oyuncu Şükran Ovalı ile İtalya’da nikâh masasına oturdu. 

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YORUMLAR 6
  • Misafir 49 dakika önce
    elden olmuyor o işler belge şart
  • Misafir 1 saat önce
    futboldan kazandıklarını yemeye çalışıyorlar
  • Misafir 1 saat önce
    hani kadın erkek eşitdi
  • Misafir 4 saat önce
    KADIN ERKEK EŞİTSE BU TAZMİNAT NİYE ?
  • Misafir 4 saat önce
    caner (''v'') şükran
  • Misafir 4 saat önce
    aylık 10 bin yoksulluk nafakası nedir yaa insaf!
  • Misafir 5 saat önce
    tamamını bankadan göndersen icraya veremezdi.
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