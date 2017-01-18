Asena Atalay'dan Caner Erkin'e düğün hediyesi icra takibi

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‘ÖDEMELER YAPILDI’

Caner de avukatı aracılığıyla boşanma kararına aykırı olarak başlatılan icra takibinin ve karara aykırı düzenlemiş olan ödeme emrinin iptal edilmesi için İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.