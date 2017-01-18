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H. BUNU KONUŞUYOR

Derya Şensoy ağlama krizine girdi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 04:21:24

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    HABERTÜRK MAGAZİN

    Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu’nun boşanmasına neden olarak gösterilen Derya Şensoy’a eski sevgiliden darbe! 

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    Güzel oyuncu önceki gece, kardeşi Ferhan Şensoy’la kafa dağıtmak için Cihangir’deki bir mekana gitti. 

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    Kısa bir süre sonra, Şensoy’un kasım ayında ayrıldığı meslektaşı Seçkin Özdemir de yeni kız arkadaşı ve bir grup arkadaşıyla mekâna geldi.

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