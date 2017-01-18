Derya Şensoy ağlama krizine girdi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 04:21:24 | Güncelleme: 10:40:43
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HABERTÜRK MAGAZİN
Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu’nun boşanmasına neden olarak gösterilen Derya Şensoy’a eski sevgiliden darbe!
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Güzel oyuncu önceki gece, kardeşi Ferhan Şensoy’la kafa dağıtmak için Cihangir’deki bir mekana gitti.
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Kısa bir süre sonra, Şensoy’un kasım ayında ayrıldığı meslektaşı Seçkin Özdemir de yeni kız arkadaşı ve bir grup arkadaşıyla mekâna geldi.
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Yakınlardaki bir masada oturan gruptan yakışıklı oyuncu, “Dost olarak ayrıldık” dediği sevgilisine selam bile vermedi. Özdemir’in yüzüne bakmamasına sinirlenen Şensoy, ağlama krizine girdi.
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Hüngür hüngür ağlayan güzel oyuncu, kardeşinin kolunda kulüpten çıktı. Seçkin Özdemir ve Derya Şensoy tutkulu bir aşk yaşamış, ilişkilerinin evliliğe doğru gedeceği tahminleri yapılırken sürpriz bir kararla yollarını ayırmışlardı.