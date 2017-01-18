İçerde'nin yıldızlarından bağış kampanyasına destek

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SHOW TV ve Ay Yapım işbirliğiyle gerçekleşen kampanya kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Minik Kalplerle El Ele Derneği (MİKA -DER) ile birlikte, Tekirdağ’da yapımı gerçekleştirilecek spor ve rehabilitasyon merkezi için bağış toplanacak.