H. BUNU KONUŞUYOR
18 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
H. BUNU KONUŞUYOR

İçerde'nin yıldızlarından bağış kampanyasına destek

18 Ocak 2017 Çarşamba, 05:54:29

Show TV’nin fenomen dizisi ‘İçerde’, minik kalplere umut olmak için kolları sıvadı. Dizinin yıldızları, bir rehabilitasyon merkezi kurulması için başlatılan bağış kampanyasının yüzü oldu

  • 1
    1 | 15

    ‘İçerde ’nin kalbi minik kalplerle atıyor! SHOW TV’nin fenomen dizisi ‘İçerde’, büyük bir sosyal sorumluluk hareketine öncülük etti. 

  • 2
    2 | 15

    SHOW TV ve Ay Yapım işbirliğiyle gerçekleşen kampanya kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Minik Kalplerle El Ele Derneği (MİKA -DER) ile birlikte, Tekirdağ’da yapımı gerçekleştirilecek spor ve rehabilitasyon merkezi için bağış toplanacak.

  • 3
    3 | 15

    ‘KALBİMİZ ONLARLA ATIYOR’

    Kampanyaya ekip arkadaşlarıyla birlikte destek olan Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli ve Bensu Soral, stüdyoya girdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300