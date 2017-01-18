İçerde'nin yıldızlarından bağış kampanyasına destek
18 Ocak 2017 Çarşamba, 05:54:29 | Güncelleme: 06:25:36
Show TV’nin fenomen dizisi ‘İçerde’, minik kalplere umut olmak için kolları sıvadı. Dizinin yıldızları, bir rehabilitasyon merkezi kurulması için başlatılan bağış kampanyasının yüzü oldu
1
1|15
‘İçerde ’nin kalbi minik kalplerle atıyor! SHOW TV’nin fenomen dizisi ‘İçerde’, büyük bir sosyal sorumluluk hareketine öncülük etti.
2
2|15
SHOW TV ve Ay Yapım işbirliğiyle gerçekleşen kampanya kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Minik Kalplerle El Ele Derneği (MİKA -DER) ile birlikte, Tekirdağ’da yapımı gerçekleştirilecek spor ve rehabilitasyon merkezi için bağış toplanacak.
3
3|15
‘KALBİMİZ ONLARLA ATIYOR’
Kampanyaya ekip arkadaşlarıyla birlikte destek olan Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli ve Bensu Soral, stüdyoya girdi.
HABERİN DEVAMI
4
4|15
Elleriyle kalp işareti yapan üçlü, “Sen de bu işe kalbini koy ve minik kalplere elini uzat.
5
5|15
Hep birlikte MİKA - DER ve İçerde Spor Rehabilitasyon Merkezi’ni kuralım” mesajıyla hayranlarını miniklere destek olmaya çağırdı.
6
6|15
Dizinin sezon finaline kadar sürecek kampanyaya destek olmak isteyenler www.minikkalplericerde.com sitesini ziyaret edebilir ya da 5145’e SMS atıp 10 TL bağışlayabilir.
HABERİN DEVAMI
7
7|15
‘İçerde’nin dün akşam ekrana gelen, Melek’in Coşkun tarafından kaçırıldığı 17’nci bölümü, yine tüm izleyici kategorilerinde günün en çok izlenen yapımı oldu.
8
8|15
Dizi, #melekikimkurtaracak etiketiyle de Twitter Türkiye’de 14 saat 30 dakika, dünyada ise 3 saat 25 dakika gündemde kaldı.