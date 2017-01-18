Serdar Ortaç: Donald Trump'ın bile gencecik karısı var

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Bende Chleoe'yi sevdim evlendim. Trump baba bile sevmiş evlenmiş. Doğru, bir şey demek istemiyorum. Gönül ister ki 3- 5 yaş fark olsun, aynı anda âşık olsunlar, beraber büyüsünler, evlensinler. Aşk bu gözü yok ki" diye konuştu.