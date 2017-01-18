H. BUNU KONUŞUYOR
18 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
H. BUNU KONUŞUYOR

Serdar Ortaç: Donald Trump'ın bile gencecik karısı var

18 Ocak 2017 Çarşamba, 08:24:04

  • 1
    1 | 20

    Kış ve Turizm Merkezi Uludağ'da düzenlenen Selfy Whitefest 2017 gençlik festivalinde sahneye çıkan ünlü sanatçı Serdar Ortaç söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu. 

  • 2
    2 | 20

    Gazetecilerin eşler arasındaki yaş farkı hakkındaki sorusuna Serdar Ortaç, "Bence yaş farkı önemli değildir. Gönül ve aşkın yaşı olmaz. Dünyada bile örnekleri var. ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın bile gencecik karısı var. Bende Chleoe'yi sevdim evlendim. Trump baba bile sevmiş evlenmiş" dedi.

  • 3
    3 | 20

    Uludağ'da düzenlenen 'Selfy Whitefest 2017' gençlik festivalinde 'Gıybet' parçasıyla sahneye çıkan ünlü sanatçı Serdar Ortaç, 1994 yılından itibaren seslendirdiği parçaları söyleyerek hayranlarına unutulmaz saatler yaşattı. Serdar Ortaç, kendisine eşlik eden dansçılarla birlikte iki saat sahnede kaldı. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300