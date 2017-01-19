Tümer Metin ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor

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Metin ve Topuz, el ele girdikleri mekânda sarmaş dolaş eğlendi. Çıkışta eski futbolcunun cipinde görüntülenen çift, “Hayırlı olsun” dileklerini “Teşekkür ederiz” diye geçiştirirken Metin, muhabirlere “Bırakın da gidelim” diye sitem etti.