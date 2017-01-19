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H. BUNU KONUŞUYOR

Tümer Metin ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor

19 Ocak 2017 Perşembe, 06:03:30

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    NURİ ALTUNTAŞ/HABERTÜRK MAGAZİN

    Eski futbolcu Tümer Metin, oyuncu Gamze Topuz’la Nişantaşı’nda objektiflere yakalandı.

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    Keyifli oldukları gözlenen çiftten Metin, soruları ustalıkla geçiştirip hızla evinin yolunu tuttu

     

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    GECE CİHANGİR’DE BAŞLADI

    Tümer’den aşk çalımı! Futbol kariyerine nokta koyduktan sonra çapkınlıklarıyla adından söz ettiren Tümer Metin, yeni bir aşka yelken açtı.

     

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