Tümer Metin ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor

19 Ocak 2017 Perşembe, 06:03:30 | Güncelleme: 06:33:44
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NURİ ALTUNTAŞ/HABERTÜRK MAGAZİN
Eski futbolcu Tümer Metin, oyuncu Gamze Topuz’la Nişantaşı’nda objektiflere yakalandı.
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Keyifli oldukları gözlenen çiftten Metin, soruları ustalıkla geçiştirip hızla evinin yolunu tuttu
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GECE CİHANGİR’DE BAŞLADI
Tümer’den aşk çalımı! Futbol kariyerine nokta koyduktan sonra çapkınlıklarıyla adından söz ettiren Tümer Metin, yeni bir aşka yelken açtı.
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Eski futbolcu, adı basketbolcu Kerem Tunçeri ile anılan oyuncu Gamze Topuz ile objektiflere yakalandı.
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Bir aydır birlikte oldukları öğrenilen çift, önce Cihangir’deki bir gece kulübünde geç saatlere kadar eğlendi.
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SARMAŞ DOLAŞ EĞLENDİLER
Gazetecilerin beklediğini öğrenince arka kapıdan çıkan ikili, soluğu Nişantaşı’nda bir mekanda aldı.
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Metin ve Topuz, el ele girdikleri mekânda sarmaş dolaş eğlendi. Çıkışta eski futbolcunun cipinde görüntülenen çift, “Hayırlı olsun” dileklerini “Teşekkür ederiz” diye geçiştirirken Metin, muhabirlere “Bırakın da gidelim” diye sitem etti.