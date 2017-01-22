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H. BUNU KONUŞUYOR

Ünlü şarkıcı Kıraç'ın ailesiyle karavanda yaşadığı ortaya çıktı

22 Ocak 2017 Pazar, 06:20:28

Ünlü şarkıcı Kıraç’ın eşi Ayşe Şule Bilgiç ve çocuklarıyla birlikte, 5 yıldır yılın belirli dönemlerinde Beykoz’a bağlı Ali Bahadır Köyü’ndeki bir çiftlikte yaşadığı ortaya çıktı

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    Müzik kariyerinde 20 yılı geride bırakan, bugüne kadar diziler için yaptığı müziklerle adından sıkça söz ettiren Kıraç, yakın dostları hariç hiç kimsenin bilmediği, Beykoz’a bağlı Ali Bahadır Köyü’ndeki çiftliğinin kapılarını ilk kez HT MAGAZİN’e açtı.

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    5 yıl önce eşi Ayşe Şule Bilgiç’le bankadan kredi çekerek bu çiftliği aldıklarını ve kredisini hâlâ ödediklerini belirten ünlü şarkıcı “13 dönümlük bu çiftlikte 17 inek, 16 tavuk, 8 ördek ve 5 hindi besliyorum” diyor. 

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    Çiftlik sit alanı olduğu için 5 yıldır karavanda yaşamaya mecbur bırakıldıklarından dert yanarak ilgili makamlara seslenen Kıraç, bütün ömrünü şehir hayatında geçirenlereyse “Topraktan geldik toprağa gideceğiz, kini ve nefreti arkamızda bırakalım” çağrısında bulunuyor...

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