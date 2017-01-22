Ünlü şarkıcı Kıraç'ın ailesiyle karavanda yaşadığı ortaya çıktı

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‘Elektrik olmadan yaşıyoruz’

- Bugüne kadar bir çiftliğiniz olduğunu neden hiç dile getirmediniz?

“Çiftliğim var” diyerek gösteriş yapma gereği duymadım da ondan. Tam 5 yıldır Beykoz’a bağlı olan Ali Bahadır Köyü’ndeki bu çiftlikte eşim ve çocuklarımla birlikte zaman geçiriyorum. Kışın daha az geliyoruz ama yazın ağırlıklı olmak üzere havalar güzel olduğunda hep buradayız. Aşağı yukarı 5 yıldır da karavanda yaşıyoruz.