H. BUNU KONUŞUYOR
22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
H. BUNU KONUŞUYOR

"Okyay Kaynarca'ya bir kadın musallat olmuş..."

22 Ocak 2017 Pazar, 06:57:56

HT Magazin yazarı Esin Övet şehrin dedikodularını yazdı

  • 1
    1 | 9

    Haberin var mı, Meryem Uzerli birine âşıkmış. Hem de körkütük âşık. Adam oyuncu falan değil, işadamı. Acayip birlikte olmak istiyormuş o kişiyle.

  • 2
    2 | 9

    Meryem, âşık olabilirsin ama bu sefer kalbini kırmayacak birine âşık ol, aman dikkat et.

  • 3
    3 | 9

    Kenan İmirzalıoğlu, çok yakın bir arkadaşıyla küsmüş. Uzun süredir hiç telefonlarına bile çıkmıyormuş, Hatta yolda görünce kafasını çevirip yürüyormuş.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300