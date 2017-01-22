"Okyay Kaynarca'ya bir kadın musallat olmuş..."

22 Ocak 2017 Pazar, 06:57:56 | Güncelleme: 07:24:48
HT Magazin yazarı Esin Övet şehrin dedikodularını yazdı
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Haberin var mı, Meryem Uzerli birine âşıkmış. Hem de körkütük âşık. Adam oyuncu falan değil, işadamı. Acayip birlikte olmak istiyormuş o kişiyle.
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Meryem, âşık olabilirsin ama bu sefer kalbini kırmayacak birine âşık ol, aman dikkat et.
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Kenan İmirzalıoğlu, çok yakın bir arkadaşıyla küsmüş. Uzun süredir hiç telefonlarına bile çıkmıyormuş, Hatta yolda görünce kafasını çevirip yürüyormuş.
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Kenan İmirzalıoğlu kimseye küsmez gibi geliyor. Küsse bile selamını verir geçer.
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Oktay Kaynarca’ya bir kadın musallat olmuş. Peşinden ayrılmıyormuş, hatta “Oktay benimle birlikte olacak yoksa ona gün yüzü göstermem” diyormuş. Ah bu takıntılı kadınlar. Kocaman bir tavsiye herkese...
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Cem Yılmaz normalde evden çıkmıyor. Arkadaşları evine gidiyor ve sürekli müzik yapıyor.
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Ne güzel, keşke o yaptığı müzikleri bir albümde toplasa. Ya da çekeceği bir filmde müzik adamını oynasa. Pek güzel olmaz mı?
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Seçkin Piriler hâlâ unutamamış. Ve hâlâ zor günleri atlatamamış. Sürekli Kaan’ı arıyormuş.
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Ben neredeyse her gün karşılaşıyorum. Gayet iyi görünüyor. Hiç öyle aklı Kaan’da gibi gelmiyor bana.