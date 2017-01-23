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H. BUNU KONUŞUYOR

Sinan Akçıl: Benim sevgilim ol

23 Ocak 2017 Pazartesi, 07:41:01

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    Ünlülerin gözde semtlerinden Nişantaşı önceki gece üç ayrı aşk kaçamağına ev sahipliği yaptı. Sinan Akçıl kumral bir güzelle, Öykü Çelik, Serhan Adalı ile, Ece Gürsel ise Yusuf Şimşek’le objektiflere yakalandı

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    "BENİM SEVGİLİM OL"

    Rumen şarkıcı Otilia ile aşk yaşayan Sinan Akçıl, tek başına gittiği bir mekanda kumral bir güzelle yakınlaştı.

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    Ünlü popçu, şapkasını verdiği güzelle geç saatlere kadar eğlendi. Gazetecileri atlatmak için mekândan ayrı ayrı çıkan ikili, Maslak’ta Akçıl’ın oturduğu sitede buluştu.

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