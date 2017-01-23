Sinan Akçıl: Benim sevgilim ol

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Ünlülerin gözde semtlerinden Nişantaşı önceki gece üç ayrı aşk kaçamağına ev sahipliği yaptı. Sinan Akçıl kumral bir güzelle, Öykü Çelik, Serhan Adalı ile, Ece Gürsel ise Yusuf Şimşek’le objektiflere yakalandı