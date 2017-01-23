Sinan Akçıl: Benim sevgilim ol

23 Ocak 2017 Pazartesi, 07:41:01 | Güncelleme: 08:05:35
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Ünlülerin gözde semtlerinden Nişantaşı önceki gece üç ayrı aşk kaçamağına ev sahipliği yaptı. Sinan Akçıl kumral bir güzelle, Öykü Çelik, Serhan Adalı ile, Ece Gürsel ise Yusuf Şimşek’le objektiflere yakalandı
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"BENİM SEVGİLİM OL"
Rumen şarkıcı Otilia ile aşk yaşayan Sinan Akçıl, tek başına gittiği bir mekanda kumral bir güzelle yakınlaştı.
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Ünlü popçu, şapkasını verdiği güzelle geç saatlere kadar eğlendi. Gazetecileri atlatmak için mekândan ayrı ayrı çıkan ikili, Maslak’ta Akçıl’ın oturduğu sitede buluştu.
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Yolculuk sırasında Levent’te trafik ışıklarına takılan çiftten ünlü şarkıcı, içinde kumral güzelin olduğu taksiye yanaşıp “Benim sevgilim ol” diye bağırdı.
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YENİ BİR AŞK ÖYKÜ'SÜ
Öykü Çelik, eski Beşiktaş Asbaşkanı işadamı Serdal Adalı’nın oğlu Serhan Adalı ile bir mekanda eğlendi. Yaklaşık bir aydır aşk yaşadıkları öğrenilen ikili, localarında romantik dakikalar yaşadı.
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Bir ara aşka gelip uzun uzun sarılan ikiliden Adalı, sevgilisi için 10 şişe şampanya patlattı. Gecenin sonunda mekândan el ele çıkan ikili, flaşların patlaması üzerine hızla ciplerine binerken korumalar görüntü alınmasını engellemek için büyük çaba gösterdi
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"ŞİMŞEK" HIZIYLA KAÇTI
Aşk çalımı! Teknik direktör Yusuf Şimşek ile manken Ece Gürsel, önceki gece bir mekanda baş başa yemek yedi. Çıkışta kapıda gazetecilerin beklediğini görünce içeriye geri dönen ikili, 10 dakika bekleyip ayrı ayrı çıktı.
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Muhabirler ünlü mankeni görüntülerken fırsattan istifade eden Şimşek, kimseye görünmeden arka kapıdan mekânı terk etti.