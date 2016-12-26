03 Ekim 2016 Pazartesi, 11:13:53 | Güncelleme: 26 Aralık 2016 Pazartesi, 12:05:22
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Bir dönem 'Yeşilçam'ın aranan oyuncularından olan Serpil Nur'un artık kameralardan uzak bir yaşamı var.
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Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun rol aldığı 'Ah Nerede' filminde de boy gösteren usta oyuncu gözlerden uzak...
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Nur, günümüzde Antalya'nın bir yerel gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor.
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İşte usta oyuncunun son hali...
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Bir dönemin ekranlara damga vuran dizisi 'Küçük Besleme'de, 'Bilge' adlı kızı canlandıran Nur Kulakoğlu'nun son hali herkesi şaşırtıyor...
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1986 doğumlu olan Kulakoğlu, 18 Mart Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği bölümünden mezun oldu.
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Kulakoğlu'nun oyunculuk serüveni 1992 yılında Aşık Oldum ile başladı.
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Mum Kokulu Kadınlar, Avcı, Küçük Besleme, Üvey Baba ve Sururi gibi yapımlarda oynadı.
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Nur Kulakoğlu zaman içinde çok değişti...
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İşte son hali...
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Pembe Mutlu bir dönem Çiçek Abbas ve Davaro gibi çok sayıda filmde oynadı.
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Ancak Mutlu daha sonra Yeşilçam tarihinin sayfaları arasında yerini aldıktan sonra köşesine çekildi.
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İşte Mutlu'nun son hali...(Milliyet)
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"Neşeli Günler" filminde 'Turşucu Kazım Efendi'nin oğlu olan Tuncay'a bir de şimdi bakın...
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O dönemin çocuk yıldızı olan Necati Aslan'ın artık kameralardan uzak bir hayatı var.
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İşte Aslan'ın son hali...
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Katıldığı ''Bir Şarkısın Sen'' adlı çocuk şarkı yarışması ile 9 yaşında üne kavuşup, büyük alkış alan, 'fındık kurdu' lakaplı Berna büyüdü.
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İşte Berna'nın son hali...
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Tarkan filmlerinin vazgeçilmezi Wang yu karakteri bir dönem Türk Sinemasına damgasını vurmuştu.
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Bu karakteri canlandıran Hakkı Coşar'ın son hali ise görenleri şaşırtıyor.
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İşte Türkiye Karate Federasyonu Onursal Başkan olan Coşar'ın son hali...
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Mahsun Kırmızıgül ile canlı yayında şarkı söyledi, bir gecede Türkiye onu tanıdı.
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Albümleri milyonlar sattı, rol aldığı diziler reyting rekorları kırdı.
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'Küçük Onur’ lakaplı Onur Sarıkaya'nın o dönem meşhur olmasında Mahsum Kırmızıgül’ün desteği de büyüktü.
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Ancak, küçük yaşta şöhrete kavuşan Sarıkaya ününü devam ettiremedi.
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Aynı dönemde kendisi gibi şöhrete sahip olan "Küçük İbo"yla aynı kaderi paylaşıyor ve gözlerden uzak yaşıyor.
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Şimdiki hali ise görenleri şaşırtıyor.
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İşte Küçük Onur lakaplı şarkıcı 'Onur Sarıkaya'nın son hali...
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Volkan Demirok, 2000'li yılların başlarında oynadığı bir GSM operatörünün reklamıyla ünlenmişti.
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Reklamda kendisine ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan da eşlik etmişti.
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Demirok, o dönem Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinin başında geliyordu.
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Reklam filmindeki başarılı performansından sonra pek çok dizi ve sinema filminde boy gösterdi.
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Volkan Demirok son görüntüsüyle şaşırtıyor.
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İşte Demirok'un son hali...
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Hülya Avşar'ın ortalığı kasıp kavurduğu 1980'li yıllardı... Türkiye'nin en güzel kadını olan Avşar'a olan benzerliğiyle dikkat çekiyordu. 1980'lerin yeni Hülya Avşar'ı olarak tanıtılmıştı Neslihan Acar...
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Ama sinemadaki varlığı Avşar kadar uzun süreli olmadı... Hatta bazı yapımcılar onu Avşar'a rakip olarak gösteriyordu. O dönem İbrahim Tatlıses ile filmler bile çevirmişti. Ancak şimdilerde eski popülerliğinden uzak...
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İşte Neslihan Acar'ın son hali...
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Neslihan Acar
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Müfit Can Saçıntı Mandıra Filozofu filmiyle tanınmıştı.
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Ünlü yönetmen ve oyuncu son görüntüsüyle şaşırtıyor.
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İşte Müfit Can Saçıntı'nın son hali...
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Yumurcak filmlerinde 'Çitlenbik' adıyla hatırladığımız oyuncu İhsan Küçüktepe de ekrandan uzaklaşan isimlerden biri...
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İşte Küçüktepe'nin son hali...
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90'lı yıllara damga vuran 'Baskül Ailesi' dizisinin Fidan'ı Gamze Gözalan bir dönemin çok konuşulan isimlerindendi...
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O dönem kilolarıyla sıkıntı yaşayan Gözalan verdiği kilo 75 kilo ile çok konuşulmuştu.
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Daha sonra zayıflama macerasını yazdığı bir kitapta toplayan Gözalan artık kameralardan uzak.
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Bir dönemin ünlü oyuncusu son olarak Doksanlar dizisinde boy göstermişti.
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1999 yılında vizyona girdiğinde ortalığı kasıp kavuran 'Altıncı His (The Sixth Sense)' filminin küçük yıldızı çok değişti. Başrolde oynayan küçük oyuncu Haley Joel Osment'ın son hali görenleri şaşırtıyor...
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İşte Haley Joel Osment'ın son hali...
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Bücür Cadı, 2000'li yılların başında ekrana gelen ve o dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer alıyordu.
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Dizinin sevilen karakteri 'Zeliş'i canlandıran Merve Erdoğan daha sonra pekçok dizide boy gösterdi.
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Zaman içinde büyük değişim geçiren ünlü oyuncunun nişanlandığı bile ortaya çıktı.
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İşte Merve Erdoğan'ın son görüntüsü
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Merve Erdoğan
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Merve Erdoğan
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Türkiye'de kaldığı 2 yılda 3 filmde rol alan 78 yaşındaki İtalyan oyuncu Robert Widmark, son hali ile görenleri şaşırttı.
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Alberto Dell'acqua ((Robert Widmark), Türk seyircinin bildiği adıyla ise Rıza... Ülkemizde iki yıl kalmasına karşın izleyicisinin sevgilisi oldu.
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1937 doğumlu olan oyuncu, 2000'li yıllara kadar kariyerini devam ettirdi.
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Sonra bir kısa filmde rol alan Widmark, İtalya'nın Aprilia kentinde yaşamını sürdürüyor. İşte Robert Widmark'ın son hali...
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Robert Widmark
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Robert Widmark
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Kaygısızlar'ın iki oyuncusu Yalçın Avşar ve Damla Özen'in yıllar sonraki hali şaşırtıyor.
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Yalçın Avşar'ın son hali...
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Kaygısızlar'da Burcu rolünü canlandıran Damla Özen ise bakın şimdi nasıl görünüyor...
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Damla Özen'in son hali...
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Bir zamanların meşhur dizisi 'Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'sini görenler şaşırıyor.
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Ünlü oyuncu İpek Erdem geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle görüntülenmişti.
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Erdem'in, oyuncu Gökçe Özyol'la yeni başlayan aşkları su yüzüne çıkmıştı.
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İşte İpek Erdem'in son hali...
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İpek Erdem
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İpek Erdem
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Katıldığı "Bir Şarkısın Sen" adlı çocuk şarkı yarışması ile 9 yaşında üne kavuşup, büyük alkış alan, 'Fındık Kurdu" lakaplı Berna'nın son hali şaşırttı..