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Ünlü isimlerin değişimleri

03 Ekim 2016 Pazartesi, 11:13:53

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    Bir dönem 'Yeşilçam'ın aranan oyuncularından olan Serpil Nur'un artık kameralardan uzak bir yaşamı var.

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    Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun rol aldığı 'Ah Nerede' filminde de boy gösteren usta oyuncu gözlerden uzak...

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    Nur, günümüzde Antalya'nın bir yerel gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 17 dakika önce
    geldim gördüm ve... ölüorum ama haberim yok y
  • Misafir 16 Kasım 2016 Çarşamba 19:15
    küçükken çirkinmiş büyüdükçe dahada beter olmuş
  • Misafir 25 Ekim 2016 Salı 09:29
    deyismemis
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