Ünlülerin boyları

Bir süre önce yaşadığı psikolojik çöküntüyle gündeme gelen basketbol yıldızı Lamar Odom, yeniden hayata dönüyor. 2.08'lik Odom, önceki gün eski sevgilisi Liza Morales ve bir arkadaşıyla birlikte görüntülendi.
Eski günlerine dönmüş gibi sağlıklı görünen Lamar Odom ile Morales arasındaki boy farkı bir kez daha gözler önüne serildi. 1.55 cm boyundaki Liza Morales ile Lamar Odom, 12 yıl birlikteydi. İki çocukları olan çift, Lamar Odom'un Khloe Kardashian ile evlenmesinden önce yollarını ayırdı.
Barış Arduç - 1,87