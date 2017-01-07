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Ünlülerin boyları

03 Ekim 2016 Pazartesi, 17:09:08

  • 1
    1 | 38

    Bir süre önce yaşadığı psikolojik çöküntüyle gündeme gelen basketbol yıldızı Lamar Odom, yeniden hayata dönüyor. 2.08'lik Odom, önceki gün eski sevgilisi Liza Morales ve bir arkadaşıyla birlikte görüntülendi.

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    2 | 38

    Eski günlerine dönmüş gibi sağlıklı görünen Lamar Odom ile Morales arasındaki boy farkı bir kez daha gözler önüne serildi. 1.55 cm boyundaki Liza Morales ile Lamar Odom, 12 yıl birlikteydi. İki çocukları olan çift, Lamar Odom'un Khloe Kardashian ile evlenmesinden önce yollarını ayırdı.

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    3 | 38

    Barış Arduç - 1,87

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YORUMLAR 2
  • Misafir 09 Kasım 2016 Çarşamba 10:54
    ben de 1.96'yım ama bilen yok :) onu ne yapacaz ?
  • Misafir 26 Ekim 2016 Çarşamba 12:28
    tarkan 1.70
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