Ünlülerin boyları

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Eski günlerine dönmüş gibi sağlıklı görünen Lamar Odom ile Morales arasındaki boy farkı bir kez daha gözler önüne serildi. 1.55 cm boyundaki Liza Morales ile Lamar Odom, 12 yıl birlikteydi. İki çocukları olan çift, Lamar Odom'un Khloe Kardashian ile evlenmesinden önce yollarını ayırdı.