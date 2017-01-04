Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?

Usta oyuncu Fatma Belgen Tarkan 'Viking Kanı' filminde Hun imparatoru Atilla'nın kızı Yonca rolünü canlandırmıştı.
20
20|97
Ama aslında o çok uzun yıllardır hem sinemada hem de TV ekranlarında birçok yapımda kamera karşısına geçiyor.
21
21|97
Yeşilçam'ın bir değil birkaç 'on yılına' damgasını vuran Fatma Belgen şu sıralar bir dizide boy gösteriyor.
HABERİN DEVAMI
22
22|97
1971 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasını kazandıktan sonra sinemaya adım atan Belgen, 'Hayat Sevince Güzel' filmiyle kamera karşısına geçti ve bugüne kadar mesleğini hiç bırakmadı.
23
23|97
Bugün 67 yaşında olan Fatma Belgen, aslında banka memuru olarak çalışıyordu. 1971 yılına gelindiğinde ise kaderi değişti.
24
24|97
Ses dergisinin açtığı Artist Yarışması'na katıldı ve ikinci seçildi.
HABERİN DEVAMI
25
25|97
Aynı yıl, Temel Gürsu'nun yönettiği Hayat Sevince Güzel adlı film ile sinemaya adım attı.
26
26|97
Daha sonra Cilalı İbo serisinin bir halkası olan Teksas Fatihi, Tarkan Viking Kanı, Turist Ömer Boğa Güreşçisi adlı filmlerde rol aldı.
27
27|97
Sinema kariyerine başladığı 1970'li yıllarda kariyerinde hızlı adımlarla ilerledi. Daha sonra o dönemde Türk sinemasını etkisi altına alan erotik filmlerden bazılarında rol aldı. Ama sonra sinemaya uzun süre ara verdi.
HABERİN DEVAMI
28
28|97
Fatma Belgen, şu sıralarda da dizilerin aranan oyuncularından... (Cadde)
29
29|97
30
30|97
HABERİN DEVAMI
31
31|97
Tarkan'ın "Hüp" klibindeki makarna sahnesiyle akıllara kazınan model Sinemis Candemir, önceki gün Bebek’te eşi ve çocuğuyla objektiflere takıldı. Muhabirlerin kendisini tanımasına çok şaşıran Sinemis Candemir, çocuğunu göstermemek için elinden geleni yaptı.
32
32|97
Sinemis Candemir, kendisine yöneltilen ‘Ne zaman evlendiniz? Artık bu camiadan uzak mısınız? Çocuğunuz kaç aylık?’ gibi sorularıysa “Teşekkürler” diyerek geçiştirdi. Gözlerden uzakta bir hayat yaşamayı tercih eden Candemir, eşi ve çocuğuyla ilgili hiçbir bilgi vermedi. (Sözcü)
33
33|97
1982 Türkiye ve Avrupa Güzeli unvanını taşıyan Nazlı Deniz Kuruoğlu çok uzun zamandır Kuşadası, Caferli köyünde yaşıyor. Bir butik otel işletiyor. İşte sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları aracılığıyla Kuruoğlu'nun doğayla iç içe rengarenk hayatından kesitler.
HABERİN DEVAMI
34
34|97
Kocaman tencerenin başında portakal reçeli yapan ya da fırınında ekmek pişiren bu kadının bir zamanların hem Türkiye hem de Avrupa güzeli olduğunu söylesek şaşırırsınız büyük olasılıkla. Çünkü alışılagelmişin dışında bir yaşam sürdürüyor. Hatta öyle ki anneannesinin zoruyla katıldığı yarışmada taç giymek bile genç yaşında onun hayata bakışını değiştirmedi.
35
35|97
Kuruoğlu, henüz gencecik bir balerinken katıldığı yarışmadan Türkiye Güzeli unvanıyla ayrıldı. Sonra Avrupa Güzeli yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Burada da birincilik uvanını elde etti.
36
36|97
Türkiye'nin çok az sayıdaki kısa saçlı güzelinden biri olarak da tarihe geçen Nazlı Deniz Kuruoğlu, modellik ya da oyunculuk yapmak yerine İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ndeki görevini sürdürdü. Bir gün dans ederken sakatlanınca klasik baleden vazgeçip modern dansa yöneldi.
HABERİN DEVAMI
37
37|97
Ancak sonra Kuşadası'nın Caferli köyüne yerleşip kendine bambaşka bir hayat kurdu. (Hürriyet)
38
38|97
39
39|97
'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Yaprak' karakteriyle ünlenen Hale Caneroğlu, Londra'da yepyeni bir hayat kurdu.
HABERİN DEVAMI
40
40|97
İlk eşi Emre Taşkın’dan boşandıktan sonra tekrar evlenebilmek için mahkemeye başvurup 300 günlük iddet(bekleme) süresini kaldırtan ve 2013’te Özgür Fidanoğlu’yla nikah masasına oturan oyuncu, eşiyle Londra’ya taşındı.
41
41|97
Caneroğlu, “Memleketi bırakıp gitti dediler, bırakmadım. İstanbul – Londra arası mekik dokuyoruz” dedi. Bebeğini kendisinin büyüttüğünü belirten Caneroğlu, bakıcı tutmadığını da söyledi.
42
42|97
Sevenlerinin sosyal medya üzerinden “Çok özledik, hadi artık dön” diye mesajlar attığını anlatan oyuncu, “Şu anda hayatımın en önemli rolünü oynuyorum, anneliği. Kendimi ilk defa bu kadar mutlu hissediyorum. Şükürler olsun. Bir de üvey oğlum var. Ona da dört yıldır annelik yapıyorum” şeklinde konuştu.
HABERİN DEVAMI
43
43|97
Bir zamanların ünlü oyuncusu Sevda Demirel artık sakin bir hayat yaşıyor.
44
44|97
Hande Ataizi'ye attığı tokat ve silikonlarının patlamasıyla bir dönem çok konuşulan Demirel'in, kameralardan uzak bir yaşamı var.
45
45|97
90'lı yılların en seksi kadınlarından biri olan Demirel, artık kendi işini kurdu.
HABERİN DEVAMI
46
46|97
Demirel, Kadıköy Kozyatağı'nda bir güzellik merkezi açtı.
47
47|97
48
48|97
Firdevs, Popstar yarışmasında sempatik tavırları ve jüri üyesi Armağan Çağlayan ile tatlı atışmaları sırasında dikkat çekmişti.
HABERİN DEVAMI
49
49|97
Yarışmada ikinci oldu ancak daha sonra çıkardığı albümle istediği çıkışı yakalayamadı.
50
50|97
Firdevs, şimdilerde Ankara'da sahne alıyor.
51
51|97
HABERİN DEVAMI
52
52|97
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy 1999 yılında Cem Adler'le evlenmişti.
53
53|97
Bir süre evli kalan çiftin boşanmasının üzerinden 17 yıl geçti.
54
54|97
Bu zaman içinde Cem Adler'in değişimi görenleri şaşırttı.
HABERİN DEVAMI
55
55|97
Adler şimdilerde bir pazarlama şirketinde çalışıyor.
56
56|97
Cem Adler ve eşi Pınar Adler...
57
57|97
90'lı yıllara damgasını vuran dizi Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ı Tunca Aydoğan'a bir de şimdi bakın...
HABERİN DEVAMI
58
58|97
1999 yılında çevrilen Yılan Hikayesi adlı diziyle çıkış yapan ve tanınan sanatçı, bir süre TRT ve özel tv kanallarında sunuculuk yaptı.
59
59|97
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen birçok etkinlikte aktif roller üstlendi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Aydoğan, geçtiğimiz yıl bir diziyle boy göstermeye başlamıştı ama o projesi de uzun soluklu olmadı.
60
60|97
Bir zamanların ünlü oyuncusunun zaman içindeki değişimi ise şaşırttı.
HABERİN DEVAMI
61
61|97
İşte Aydoğan'ın son hali...
62
62|97
90'larda televizyonları kasıp kavuran Çarli dizisinin yıldızı Cilvenaz'ı artık kameralardan uzak yaşıyor.
63
63|97
Sempatik tavırları bir dönem hayranlarını ekran başına kitleyen Çağlar Kondu'nun sakin bir yaşamı var.
HABERİN DEVAMI
64
64|97
Peki Çağlar Kondu ya da evlendikten sonra aldığı ismiyle Çağlar Kondu Özcan şimdi ne yapıyor?
65
65|97
Bir veteriner kliniği kuran Çağlar Kondu Türkiye'nin önde gelen veteriner hekimleri arasında gösteriliyor.
66
66|97
İşte 90'lar efsanesinin günümüzdeki hali...
HABERİN DEVAMI
67
67|97
Kondu hayatından kesitleri sosyal medyada paylaşıyor...
68
68|97
69
69|97
HABERİN DEVAMI
70
70|97
71
71|97
72
72|97
HABERİN DEVAMI
73
73|97
Çarli izleyicileri aynı zamanda dizinin Sibel'ini de hatırlar...
74
74|97
Melodi Bağcı da, Çağlar Kondu gibi ekranlardan uzaklaştı...
75
75|97
Sakin hayat süren Bağcı evlendi ve yurtdışında yaşıyor...
HABERİN DEVAMI
76
76|97
Resim sanatçısı Mertim Gökalp'le hayatını birleştiren Melodi Bağcı, Melodi Gökalp ismini kullanmaya başladı ve Sidney'e taşındı.
77
77|97
78
78|97
HABERİN DEVAMI
79
79|97
80
80|97
81
81|97
Yeşilçam'a damga vuran filmlerden olan 'Canım Kardeşim' filmindeki başarısıyla konuşulan küçük yıldız çok değişti.
HABERİN DEVAMI
82
82|97
O dönem Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrolünü oynadığı filmde 'Kahraman' karakterine hayat veren Kahraman Kıral'ın artık kameralardan uzak bir hayatı var.
83
83|97
1972 ile 1976 yılları arasında çocuk oyuncu olarak ön plana çıkan Kıral, daha sonra sinemayı bıraktı.
84
84|97
Kahraman Kıral bugün 50'li yaşlarının başında ve bir mobilya şirketinin yöneticisi.
HABERİN DEVAMI
85
85|97
86
86|97
87
87|97
'Garip' filminin Fatoş'u Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı.
HABERİN DEVAMI
88
88|97
Kemal Sunal ile oynadığı 'Garip' filminde rol alan Ece Alton'un artık kameralardan uzak bir hayatı var.
89
89|97
Hürriyet'in haberine göre; kendini turizme adayan Alton, şu sıralar sahibi olduğu 5 odalı otelin işletmeciliğini yapıyor.
90
90|97
İşte Alton'un son hali...
HABERİN DEVAMI
91
91|97
92
92|97
93
93|97
'Ayşecik' adıyla bilinen Zeynep Değirmencioğlu bir dönem Türk sinemasına damgasını vurmuştu.
HABERİN DEVAMI
94
94|97
Filmleri yurt içinde olduğu kadar, özellikle komşu ülkelerde de aynı ilgiyi gördü.
95
95|97
Çocukken başladığı bu kariyeri zaman geçtikçe arttı ama o da pekçok yıldız gibi daha sonra kendini sinemadan çekti.
96
96|97
Günümüzde emlakçılıktan restoran işletmeciliğine başlayan Zeynep Değirmencioğlu artık gözlerden uzak yaşıyor.