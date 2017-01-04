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Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?

08 Ekim 2016 Cumartesi, 09:38:54

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    'Kampüsistan' bir döneme damga vuran gençlik dizisiydi.

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    2000'li yılların vazgeçilmez dizisi Kampüsistan hala konuşulmaya devam ediyor.

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    Her rolün hafızalara kazındığı dizide başrolü Kaan Urgancıoğlu ve Göksun Çam üstlenmişti.

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