Ünlülerin anneleri

11 Ekim 2016 Salı, 12:35:35 | Güncelleme: 11 Ocak 2017 Çarşamba, 09:43:42
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Sarp Levendoğlu ile boşanma sürecini askıya alan ve dilekçesini işleme koydurmayan Birce Akalay, annesinin evine yerleşti. Güzel oyuncu, önceki gün annesi Yasemin Akalay ile bir AVM'de alışverişe çıktı.
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Ev terliği, yastık, battaniye ve nevresim alan Akalay, ihanet iddiaları ve boşanmayla ilgili soruları, “Bu konularla alakalı konuşmayacağım” diyerek geçiştirdi.
HT MAGAZİN / Serkan ÖZTÜRK
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Nesrin Cevadzade
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Nesrin Cevadzade ve annesi
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Gülben Ergen
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Gülben Ergen ve annesi
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Esra Erol
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Esra Erol ve annesi
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'Cicişler' olarak tanınan Esra Ceyda Ersoy kardeşler annelerinin fotoğrafını paylaştı.
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Ersoy kardeşler bu fotoğrafı "güzel annemiz" notuyla paylaştı.