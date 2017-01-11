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Ünlülerin anneleri

11 Ekim 2016 Salı, 12:35:35

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    Sarp Levendoğlu ile boşanma sürecini askıya alan ve dilekçesini işleme koydurmayan Birce Akalay, annesinin evine yerleşti. Güzel oyuncu, önceki gün annesi Yasemin Akalay ile bir AVM'de alışverişe çıktı.

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    Ev terliği, yastık, battaniye ve nevresim alan Akalay, ihanet iddiaları ve boşanmayla ilgili soruları, “Bu konularla alakalı konuşmayacağım” diyerek geçiştirdi.

    HT MAGAZİN / Serkan ÖZTÜRK

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    Nesrin Cevadzade

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YORUMLAR 9
  • Misafir 17 Aralık 2016 Cumartesi 13:07
    adriananın annesi bizim karslı hatce teyze :D :D
  • Misafir 16 Aralık 2016 Cuma 13:07
    cicişlerin anneside estetikli
  • Misafir 15 Aralık 2016 Perşembe 11:42
    adrianacım sana kötü bi haberim var senin annen sankim üvey :)
  • Misafir 27 Ekim 2016 Perşembe 22:47
    adriana lima kesin evlatlık
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