MAGAZİN
Zayıflayan ünlüler
18 Ekim 2016 Salı, 09:37:37 | Güncelleme: 23 Aralık 2016 Cuma, 12:30:02
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Zeynep Beşerler, önceki akşam eşi Emir İşgören’le birlikte Karaköy’deydi. Eşiyle beraber geldiği mekândan tek başına ayrılan ünlü oyuncu, oğlu Kerem’in süt saati geldiği için eve döneceğini söyledi.
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Anneliğin herkese tavsiye ettiği çok güzel bir duygu olduğunu belirten Beşerler, fit görüntüsüyle dikkat çekti.
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Güzel oyuncu, “Hamileliğim boyunca 11 kilo aldım. Doğumdan sonraysa 14 kilo verdim. Yakında yeni projelerle karşınızda olacağım, şu anda değerlendirme aşamasındaydım” diye konuştu.
HABERTURK MAGAZİN
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İskender Paydaş (40 kilo verdi)
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Gülnihal Demir (39 kilo verdi)
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Pelin Öztekin (60 kilo verdi)
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Işın Karaca (40 kilo verdi)
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Hamdi Alkan (52 kilo verdi)
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Fatih Ürek (27 kilo verdi)
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Ümit Erdim (25 kilo verdi)
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Okan Karacan (60 kilo verdi)
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Seren Serengil (24 kilo verdi)
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Hakan Aysev (60 kilo verdi)
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Hakan Aysev (60 kilo verdi)
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Seda Akgül (25 kilo verdi)
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Hazal Kaya (20 kilo verdi)
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Rasim Öztekin (23 kilo verdi)