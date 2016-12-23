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Zayıflayan ünlüler

18 Ekim 2016 Salı, 09:37:37

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    Zeynep Beşerler, önceki akşam eşi Emir İşgören’le birlikte Karaköy’deydi. Eşiyle beraber geldiği mekândan tek başına ayrılan ünlü oyuncu, oğlu Kerem’in süt saati geldiği için eve döneceğini söyledi. 

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    Anneliğin herkese tavsiye ettiği çok güzel bir duygu olduğunu belirten Beşerler, fit görüntüsüyle dikkat çekti. 

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    Güzel oyuncu, “Hamileliğim boyunca 11 kilo aldım. Doğumdan sonraysa 14 kilo verdim. Yakında yeni projelerle karşınızda olacağım, şu anda değerlendirme aşamasındaydım” diye konuştu.

    HABERTURK MAGAZİN 

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YORUMLAR 5
  • Misafir 08 Kasım 2016 Salı 10:27
    çoğu mide küçültme ameliyatı oldu
  • Misafir 03 Kasım 2016 Perşembe 23:07
    manda gibi şişmeden önlem alınmalı
  • Misafir 03 Kasım 2016 Perşembe 10:04
    öğünleri çoğaltıp az yemek ve ekmekten uzak durmak insanı ayıflatır ama hareket etmek yani yürümek çok önemli
  • Misafir 01 Kasım 2016 Salı 23:08
    önce sağlık kilo vermek isteyen herkese örnek olsun
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