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Ünlülerin evleri

20 Ekim 2016 Perşembe, 09:53:23

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    45. sanat yılını yeni piyasaya çıkardığı ‘Yeniden Yeni Yine’ albümü ile kutlayan Nilüfer; kızı Ayşe Nazlı, 11 kedisi ve iki köpeği ile yaşadığı Beykoz Acarkent’teki 4 katlı havuzlu villasının kapılarını Instyle Home'a açtı.

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    “Burada kızım, kedilerim ve köpeklerimle konforlu ve kalabalık bir hayat kurduk kendimize” diyen Nilüfer sözlerini şöyle sürdürdü:

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    “Acarkent, adı gibi kendi içinde küçük bir şehir. Her şey elimin altında. Şehre inmeden birçok işimi buradan halledebiliyorum. Yeşillikler içinde ve havası tertemiz. En önemlisi kızım Ayşe Nazlı’nın okuluna çok yakın.” 

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YORUMLAR 15
  • Misafir 06 Aralık 2016 Salı 09:15
    önemli olan ev mi yuva mı bunu ayırmak lazım..
  • Misafir 01 Aralık 2016 Perşembe 09:18
    insanları özendirmekten başka bir şey değil.para para o da nereye kadar
  • Misafir 30 Kasım 2016 Çarşamba 10:35
    manzara yok mu manzara?
  • Misafir 15 Kasım 2016 Salı 08:56
    aynn
  • Misafir 14 Kasım 2016 Pazartesi 14:57
    yaşam ev ise cennete girecek kadar değerli ve hasiyetli yaşamak lazımmühüm olan bu
  • vaktiseyir 14 Kasım 2016 Pazartesi 12:29
    oh iyi valla para gani :)
  • Misafir 11 Kasım 2016 Cuma 18:51
    abi bunlar göstermelik, doğru dürüst aile hayatı bile yok bunların, iyi ki böyle değilim, 2 oda evim, eşim 2 çocuğum yeter bana...
  • Misafir 10 Kasım 2016 Perşembe 21:48
    para var huzur var... para yok huzur islamda
  • Misafir 10 Kasım 2016 Perşembe 16:25
    para var, huzur var..
  • Misafir 10 Kasım 2016 Perşembe 13:45
    bizim evinde çatısı akıyor ama çok mutluyuz hamd olsun
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