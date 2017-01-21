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Ebru Polat 100 bin dolarlık yemekten vazgeçti

29 Kasım 2016 Salı, 10:09:44

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    Şarkıcı Ebru Polat, iş adamı hayranının 100 bin dolarlık akşam yemeği teklifini geri çevirdi.

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    Ebru Polat'a hayran olan bir iş adamı insagram'dan mesaj atarak, "Sizinle bir akşam yemeği karşılığı seçtiğiniz bir yardım kuruluşuna 100 bin dolar bağışlamaya hazırım" demişti.

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    Bu teklife ilk zamanlar sıcak bakan Polat, son anda vazgeçip şu açıklamayı yaptı:
    "Beyefendi çok düzgün biriydi. Birkaç kez görüntülü telefonla konuştum, çok heyecanlandı. Bana çok fazla hayranlığı var, çok takık. Ekibime 'Ebru ömür boyu hayatımda olsun istiyorum' demiş. Bunu duyunca endişelendim, o yemeğe çıkmaktan vazgeçtim."

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YORUMLAR 3
  • Misafir 30 Kasım 2016 Çarşamba 09:39
    Şimdi bu adam hayırmı yaptı yani? Dini kullanmak bu olsa gerek..
  • Misafir 30 Kasım 2016 Çarşamba 09:11
    nasıl insanlar var dünyada utanma sıkılma kalmadı hiç kimsede
  • Misafir 29 Kasım 2016 Salı 16:19
    eminim hayır kurumudur.
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