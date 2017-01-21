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Bu teklife ilk zamanlar sıcak bakan Polat, son anda vazgeçip şu açıklamayı yaptı:

"Beyefendi çok düzgün biriydi. Birkaç kez görüntülü telefonla konuştum, çok heyecanlandı. Bana çok fazla hayranlığı var, çok takık. Ekibime 'Ebru ömür boyu hayatımda olsun istiyorum' demiş. Bunu duyunca endişelendim, o yemeğe çıkmaktan vazgeçtim."