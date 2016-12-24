2016 yılının magazin olayları

08 Aralık 2016 Perşembe, 17:37:01 | Güncelleme: 24 Aralık 2016 Cumartesi, 15:17:26
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Bir yılı daha geride bırakıyoruz. Ünlüler dünyası için 2016 yılı çok hareketli geçti. Tarkan, Kıvanç Tatlıtuğ, Gülşen ve Kenan İmirzalıoğlu gibi yıldızların evlenmeleri uzun süre konuşuldu. Dünya evine giren isimler gibi ayrılıklar da 2016'ya damga vurdu. Bunlardan en önemlisi ise Hollywood'un örnek aşkı olarak gösterilen Angelina Jolie-Brad Pitt çiftiydi. Son dönemlerde adları sürekli ayrılık dedikodularına karışan ikili flaş bir kararla boşanmak için harekete geçti. İşte 2016 yılında yaşanan en çarpıcı magazin olayları....
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Oktay Kaynarca Bebek’te üzerlerine otomobil sürerek gazetecileri yaraladı. Son dönemde canlandırdığı mafya babası karakterine kendisini fazla kaptıran Kaynarca yine öfkesinin kurbanı oldu.
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Milli futbolcu Caner Erkin 2010 yılında evlendiği Asena Atalay'dan boşandı.
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Aslışah Alkoçlar’dan ayrıldıktan sonra gecelerde boy göstermeye başlayan Hakan Sabancı ile adı Ahmet Kural’la anılan Hadise'nin bir gece kulübünde yakınlaştığı iddia edildi.
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Bu yılın en çok konuşulan olaylarından biri de Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın düğünüydü. Düğün, 14 Mayıs'ta Balıkesir'in Cunda Adası'nda gerçekleşti. Törene Cansu Dere, Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli, Bergüzar Korel, Şükran Ovalı, Erkan Kolçak Köstendil, Sarp Akkaya, Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Uğur Yücel gibi sinema ve televizyon dünyasının önde gelen pek çok ismin aralarında bulunduğu 300 davetli katıldı.
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Türk sineması, tarihine damga vuran en önemli yıldızlarından Tarık Akan'ı kaybetti. 66 yaşında aramızdan ayrılan Tarık Akan ardında 111 film bıraktı. Usta sanatçı, Hababam Sınıfı, Yol, Ah Nerede ve Canım Kardeşim gibi pek çok filmle Türk sineması tarihine adını yazdırmıştı.
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Ünlü şarkıcı Murat Boz 'Kardeşim Benim' filminde rol aldığı Aslı Enver ile aşk yaşamaya başladı.
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Gökhan Özen altı yıl önce evlendiği Selen Sevigen'den boşandı. Çift ortak bir açıklama yaptı: "Üzülerek belirtiriz ki evlilik birliğimizi aldığımız ortak karar sonucu sonlandırmış bulunuyoruz.Kutsal bildiğimiz ve gözler önünde yaşamayı tercih etmediğimiz aile yaşantımıza ve özel hayatımızın mahremiyetine bugüne kadar ve bundan sonraki sürecinde saygı gösteren tüm değerli basın mensuplarına teşekkür ederiz. Saygılarımızla."
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Şarkıcı Sinan Özen, Almanya'da tanıştığı ve yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu eczacı Burcu Kartal’la mayıs ayında İstanbul'da dünya evine girdi. Çift geçen yıl haziran ayında nişanlanmıştı.
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 2 yaşındaki kızı Hira'nın namaz kılarken çekilen görüntülerini Instagram hesabından paylaştı. Şarkıcının, 'Dualarınızı maşallahınızı alayım rabbim binlerce şükür olsun seni bize gönderdi adının hürmetine yaşa Allah seni nazardan korusun' ifadeleri ile paylaştığı video takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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2014 yılında evlenen Gülben Ergen ile Erhan Çelik'in evliliği 2 yıl sürdü. Çift Aralık ayında boşandı.
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Sosyal medya fenomeni olduktan sonra DJ'liğe adım atan Kerimcan Durmaz Samsun'da saldırıya uğradı. İddiaya göre, Durmaz yüzünün ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
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Bir dönemin ünlü mankeni Sevda Demirel, kendisine gelen ahlaksız tekliflere 'hayır' dedikçe gözyaşları içinde piyasadan silindiğini söyledi.
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Yemek yerken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta sanatçı Oya Aydoğan 15 Mayıs Pazar günü, sabah saat 07.15'te hayatını kaybetti. Aort damarı yırtılan ve kaldırıldığı hastanede 12 saat süren ameliyat sonrası tedavisi yoğun bakımda uyutularak devam eden 59 yaşındaki Oya Aydoğan sevenlerini üzdü.
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İstanbul'da geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tutulan ünlü oyuncu İsrafil Köse hayatını kaybetti.
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Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, Asena Atalay'dan boşandıktan sonra oyuncu Şükran Ovalı ile aşk yaşamaya başladı.
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Şebnem-Celal Çapa’nın kızı Ceylan, Mart ayında Ece Erken’in eski eşi Serkan Uçar ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sosyetik güzelin annesi Şebnem Çapa'nın, Uçar "Ailemizin dengi değil" açıklaması büyün yankı uyandırmıştı. Çiftin bir barışık bir dargın ilişkileri uzun sürmedi.
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Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'ın Justin Bieber'ın eski sevgilisi Alexandra Rodriguez aşk yaşaması uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Kısa süren beraberlik sonrasında ünlü şarkıcı "Justin Bieber’i o terk etmişti bende tersi oldu” açıklamasını yapmıştı.
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Komedyen Cem Yılmaz ile Ebru Şallı aşkı bu yılın en çok konuşulan birlikteliklerinden biriydi.
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Sermiyan Midyat, Hollywood yıldızlarının rol aldığı ‘Cehennem Melekleri 3’ filminde Mel Gibson’ın eşini canlandıran Natalie Burn ile aşk yaşıyor.
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Instagram hesabı hacklenen Ebru Şallı'nın Barcelona'da top koşturan Arda Turan ile arasındaki mesajları ortaya çıktı. İkilinin samimi diyalogları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
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Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu Las Vegas'taki bir binanın 108. katından atlayarak sky jump yapması, ünlü ismin tam bir adrenalin tutkunu olduğunu tekrar gözler önüne serdi.
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Arda Turan uzun süredir birlikte olduğu sosyetik güzel Aslıhan Doğan'dan ayrıldı.
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Johny Deep ile Amber Head boşanma süreci dünya magazin gündeminde uzun süre kendine yer buldu. Özellikle Johnny Depp'in kendisine şiddet uyguladığını öne süren Amber Heard'in açıklamaları çok konuşuldu. Sonunda Deep'in avukatı Laura Wasser ile Head'in avukatı Samantha Spector taraflar adına 7 milyon dolar tazminat karşılığında boşanma anlaşmasına vardı.
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Deniz Akkaya sevgilisi Murat Varol'dan dayak yedi. Akkaya soluğu Arnavutköy Karakolu'nda aldı. Varol'dan şiddet görüp dayak yediğini iddia eden Akkaya, polislerden yardım istedi. Ünlü manken, şiddet uygulayan sevgilisinden şikayetçi oldu.
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Galatasaylı futbolcu Sabri Sabrıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'nun Çeşme otobanında Lamborghini marka arabasıyla 270 km hız yapmış ve yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz o anları sosyal medyada paylaşmıştı.
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Gösteri dünyasının ünlü isimlerinden Kim Kardashian ikinci kez anne oldu.
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Beşiktaş’ın eski kaptanı İbrahim Toraman’la iki yıldır evli olan Eylem Toraman, şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemeden koruma istedi. Toraman, “Ciddi can güvenliği endişesi içindeyim. Davalının evlilik birliğine uygun olmayan gece hayatı var” dedi.
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Hollywood’un en beğenilen çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt boşanma kararı aldı. Angelina Jolie'nin eşinin peşine dedektif taktığı ve boşanma sebebinin Fransız oyuncu Marion Cotillard olduğu iddia edildi ancak daha sonra bu söylenti yalanlandı. Daha sonra çiftin ayrılmasıyla ilgili onlarca iddia bulunuldu.
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Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile Seçkin Piriler anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Ünlü şarkıcı, Kıvılcım Ural'la dudak dudağa öpüşürken yakalanmış, bunun üzerine Seçkin Piriler, Tangöze'den boşanma kararı almıştı.
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11 yıl önce görkemli bir düğünle evlenen Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın yolları ayrıldı. Uzun zamandır evliliklerinde kriz yaşadıklarına dair haberler çıkan çift, boşanma kararı aldı. Şener bu kararından sürekli sosyal medyada imalı paylaşımlarda bulundu.
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Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı bir kız bebek dünyaya getirdi.
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Dünyaca ünlü Amerikalı televizyon yıldızı Kim Kardashian, Paris'te kaldığı bir otel odasında silahlı iki soyguncu tarafından alıkonuldu. Kardashian olaydan yara almadan kurtulurken, hırsızlar milyonlarca dolar değerinde mücevher çaldı.
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Aynı dizide rol alan Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca'nın yaşadığı aşk uzun süre konuşuldu. Ayrılık iddiaları gündeme gelse de çift bu konu hakkında açıklama yapmadı.
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İlişkileri yılan hikayesine dönen Bade İşçil ve Malkoç Süalp olaylı bir şekilde boşanarak yollarını ayırdı.
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Ebru Şallı ile ilişkisine nokta koyan Sinan Akçıl, eski mankene çok konuşulan bir veda mektubu yazdı.
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Yaklaşık 6 ay evli kaldıktan sonra yollarını ayıran Nazlı Çelik'le Serdar Bilgili, yeniden bir araya geldi. Ünlü spiker Nazlı Çelik'in Serdar Bilgili'nin barışma talebini evlilik şartıyla kabul ettiği konuşuluyor.
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Oyuncu Burcu Kara, bir yıl aşk yaşadığı yönetmen sevgilisi Fırat Parlak ile şubat ayında Belçika’nın Brugge şehrinde dünyaevine girdi.
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Günay Musayeva'dan boşanan oyuncu Tolga Karel, Dominik'te Sarah Scotti ile evlendi.
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Uzun zamandır Damla Buket Çakıcı ile aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'in evlilik kararı aldığını yakın arkadaşı Aydemir Akbaş duyurdu. Habercilere "İbrahim yakında evleniyor. Ben de nikah şahitleri olacağım. Hiç olmadığı kadar mutlu. Onu böyle görmek ne güzel" dedi.
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Bu yılın sansasyonel beraberliklerinden biri de Rıza Esendemir'den boşanan İrem Derici’nin, Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin ile aşk yaşamaya başlamasıydı. Anne Şahin, sosyal medya hesabından bu aşkla ilgili oldukça şaşırtıcı bir benzetmede bulundu: ‘Horozumu saldım çayıra, tavuğu olan düşünsün’ der, geçerim…”
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Geçirdiği tüp mide ameliyatı sonrası bambaşka birine dönüşen Seren Serengil'in ameliyat sonrası 4 tane göbek deliği oluştu.
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1960’lardan bu yana müzik dünyasının en önemli isimlerinden biri olan David Bowie 10 Ocak 2016'da 69 yaşında kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.
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Ünlü tenor Hakan Aysev de geçirdiği tip mide ameliyatı sonrası 10 ayda 60 kilo vererek bambaşka bir görüntüye kavuştu.
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16 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki'nin alkollü mekanlarda sahne alması uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.
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Berk Oktay, 5 yıldır beraber olduğu sevgilisi Merve Şarapçıoğlu ile birlikteliklerini evlilik ile taçlandırdı. Bu özel günlerinde çifti Hatice Şendil-Burak Sağyaşar, Deniz Akkaya Merve Özbey, Şükrü Yıldız, Ferman Toprak ile eşi, Beşiktaşlı Cenk Tosun ile eşi, Eda Ece, Seren Şirince, Gökhan Keser, Osman Akça gibi ünlü isimler de yalnız bırakmadı.
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Demet Akalın, eşi Okan Kurt ve kızları Hira ile tatil için Dubai'ye gitmişti. Akalın, Dubai'nin çok pahalı olduğunu belirterek Instagram sayfasında şu notu paylaşmıştı: "3 Türk kahvesi bir Americano'yu 200 dolara (560 lira) içtik!! Yuhhh ya!!! Tabi bizim memleket ucuz gelir onlara, bedava hatta! Nefes almaya para alacaklar! Dubai güzelsin ama çok pahalısın, hatta aşırı!"
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Bir süredir evlenecekleri konuşulan Meryem Uzerli ile Alp Özcan, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı.
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Ünlü müzisyen İskender Paydaş da fazla kilolarından kurtulmak için bıçak altına yatanlardan paydaş geçirdiği tüp mide ameliyatı sonrası 3 ayda yaklaşık 30 kilo verdi.
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Gökhan Tepe, iki yıldır birlikte olduğu vokalisti Aylin Özer’le dünyaevine girdi. Tören Gümüşsuyu'nda bir otelde gerçekleşti.
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İki ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak Kazdağları’nın eteklerinde yer alan bir otelde dünya evine girdi.
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Arda Turan ile Didem Soydan'ın Soho House’taki bir doğum günü partisinde yakınlaştığı iddia edilmişti. Milli yıldızla aynı mekanda olduklarını doğrulayan ünlü model, "Kendisiyle o gün tanıştım. Yazıldığı gibi bir şey söz konusu değil." diyerek dedikoduları yalanlamıştı.
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Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, Hakan Sabancı ile ayrılıkları sonrası aldatma yüzünden değil, ilişkilerinin evlilik yoluna girmesi nedeniyle ayrıldıklarını açıklayarak dikkat çekmişti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyuncu Murat Yıldırım için Faslı oyuncu ve model İmane Elbani'yi, cep telefonundan görüntülü yaptığı görüşmeyle babasından istedi. Yıldırım ve Elbani ünlü oyuncunun memleketi Adana'da yaptıkları sözün ardından Boğaz'da ailelerin katılığı adetlere uygun bir şekilde düzenlenen törenle nişanlandı.
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Yaklaşık 3 yıldır Fahriye Evcen ile aşk yaşayan Burak Özçivit sevgilisine evlenme teklif etti.
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Ünlü oyuncuncular Nurgül Yeşilçay ile Erkan Petekkaya bir dönem beraber rol aldıkları Paramparça dizisi sonrası birbirleri hakkında bir dizi suçlamada bulunarak mahkemelik oldu. Davaları hala görülen ünlü çiftten en son oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın, Erkan Petekkaya'ya cep telefonu mesajlarıyla "hakaret" ettiği gerekçesiyle 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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Ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin sevgilisi ortaya çıktı. İddiaya göre Gökçe, Fransız bir güzelle birlikte. Gökçe, Dubai'deki bir medya şirketinde çalışan Candy Denat ile aşk yaşıyor.
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Sanatçı Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar ile Serhan Bora 20 Şubat'ta yapılan sade bir nikah töreni ile dünya evine girmişti. Ancak çiftin mutlulukları uzun süremedi ve boşanma karar aldılar.
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Ünlü oyuncu Şafak Sezer 2016 yılında sağlık sorunlarıyla uğraştı. Sezer öncelikle İstanbul'daki evinde evinde sinir krizi geçirerek hastanelik olmuş ve bu görüntüleri çok konuşulmuştu. Taburcu edilen ve durumu düzelen ünlü oyuncu kısa bir süre sonra da kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede kendisine iki stent takıldı.
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Bodrum'da genç bir erkekle yakalanan Şebnem Bozoklu ve 6 yıllık eşi eşi Emre İzer boaşndı.
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Ünlü şarkıcı Taylor Swift ile DJ Calvin Harris ayrıldı. People dergisine göre ilişkiyi bitiren taraf Calvin Harris oldu.
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Kardashian/ Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner'ın Interview dergisi için altın kaplamalı tekerlekli sandalyede verdiği poz engellileri kızdırdı.
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Kendall Jenner’a doğum gününde Rolls-Royce hediye eden kişinin kim olduğu sorusu sosyal medyayı en çok meşgul eden konulardan biri olmuştu. Ancak o kişinin Dubai’de yaşayan Türk işadamı Saygın Yalçın olduğu orataya çıktı.
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Model Chrissy Teigen, Amerikan Müzik Ödülleri'ne giydiği cesur elbisesiyle damga vurdu. İç çamaşırı giymeyen Teigen'ın verdiği frikik uzun süre konuşuldu.
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Amerikalı model Emily Ratajkowski Donald Trump’u üstsüz pozuyla protesto etti. 25 yaşındaki Emily, bununla da yetinmeyerek Donald Trump’ın seçimler öncesinde kadınlara olan yaklaşımıyla ilgili çıkan haberleri hatırlatarak, bunlara tepki göstermek amaçlı üstsüz bir fotoğrafını paylaştı. Geride bıraktığımız cuma akşamı, “Benim vücudum benim kararım” notunu düştüğü paylaşımıyla Trump’ı protesto eden genç kadının paylaşımı özellikle hemcinslerinden çok sayıda beğeni aldı.
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Oyuncu Timur Acar ile Eda Özerkan, yaşanan darbe girişimi nedeniyle bir hafta erteledikleri düğün törenlerini 23 Temmuz'da gerçekleştirdi. Yaklaşık 200 davetlinin bulunduğu mekana yat ile gelen çift, “Bir hafta gecikmeli de olsa dünyanın en güzel ‘evet’i” diyerek evlilik cüzdanlarını aldı.
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Ünlü oyuncu Josh Brolin, karısı Kathryn Boyd'un iç çamaşırıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. No Country For Old Men, American Gangster, W., True Grit ve Sicario gibi ünlü filmlerin yıldızı Josh Brolin, çok erkeğin yapmayacağı bir şey yaptı ve karısının seksi iç çamaşırları içinde bir fotoğrafını, Instagram hesabından yayınladı.
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Ünlü şarkıcı Mariah Carey küvet pozu da bu yıla damga vuran paylaşımlardan biriydi...
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Gülşen ve uzun süredir beraber olduğu ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu İspanya’da düzenlenen sade bir törenle hayatını birleştirdi. Hamile olan ünlü popçu ocak ayında doğum yapacak.
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Yaşadğı hayat kadar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da sık sık konuşulan Kylie Jenner'ın çıplakken üzerine dökülen boya ile verdiği poz büyük yankı uyandırmıştı.
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Müzisyen Emre Aydın uzun süredir beraber olduğu iç mimar nişanlısı Eda Köksal ile dünyaevine girdi. Ordulu olan Eda Köksal‘ın memleketinde nikahları kıyılan çift Emre Aydın‘ın memleketi Antalya ve İstanbul Şile‘de yakınları ve arkadaşları için toplamda 3 ayrı düğün yaptı.
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Bir yıl önce oyuncu Vildan Atasever’le 4,5 yıllık evliliğini bitiren İsmail Hacıoğlu şubat ayında Duygu Kaya ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Ağustos ayında bir de bebekleri dünyaya geldi.
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Kendall Jenner'ın at üzerinde verdiği bu poz magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.
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Kıvanç Tatlıtuğ uzun süredir aşk yaşadığı Başak Dizer'le şubat ayında Paris'te hayatını birleştirdi. Anne Tatlıtuğ'un düğüne katılmaması ise dedikoduları da beraberinde getirdi ve Başak Dizer'in adı sürekli 'istenmeyen gelin' haberlerine karıştı.
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Oyuncu Başak Sayan, Bodrum Havalimanı’nda tanıştığı ekonomist Murat Vardal’la Amerika’da evlendi. 15 Ağustos’ta Washington Konsolosluğu’nda kıyılan nikaha çiftin aile dostları katıldı.
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Güzel oyuncu Burcu Biricik, reklamcı sevgilisi Emre Yetkin ile 30 Temmuz'da Bahçeköy'de bir mekanda evlendi.
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Sinem Öztürk ile reklamcı Mustafa Uslu 23 Mayıs'ta evlendi. Çiftin nikahına birçok ünlü isim katıldı.
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Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, iki yıllık birlikteliklerini Temmuz ayında evlilikle taçlandırdı. Kanlıca'da 200 davetlinin katıldığı bir tören ile evlendi. Atagül düğünde iki farklı gelinlik giydi. Atagül, düğün sonrası ilk iş olarak soyadını sosyal medyada soyadını 'Doğulu' yaptı. Çift balayını ise Maldivler'de gerçekleştirdi.
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Instagram hesabından genellikle spor yaparken çektiği fotoğrafları paylaşan Adriana Lima yayınladığı bu fotoğrafla herkesi şaşırtmayı başarmıştı. Ünlü model banyoda çektiği bu 'selfie'yi, "Daha önce böyle bir şey paylaşmadım ama artık başlayalım" notuyla paylaşmıştı.
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Geçtiğimiz şubat ayında Amerika Los Angeles’ta evlenen şarkıcı,oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül ile avukat Ece Binay'ın Lavin isimli bir de bebekleri var. İlk evliliğinden Mahmut adında bir oğlu olan 47 yaşındaki Kırmızıgül'ün bu evliliğinde ise Lavin adında bir kızı dünyaya geldi.
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Oyuncu Derya Karadaş ile meslektaşı Haki Biçici sade bir nikah törenle Maçka'da bir mekanda evlendi. Çifti Sarp Apak, Gülse Birsel, Alper Kul gibi ünlü oyuncu dostları da yalnız bırakmadı.
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Ünlü manken Cansu Taşkın, kendisiyle reklam aşkı yaşaması için bir işadamının 200 bin TL teklif yaptığını açıkladı.
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82 yaşındaki Kanadalı ünlü söz yazarı ve müzisyen Leonard Cohen Los Angeles'ta hayatını kaybetti.
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1999-2003 yılları arasında rol aldığı 'Ayrılsak da Beraberiz' dizisiyle ünlenen oyuncu Erdem Baş, bir süre birlikte olduğu Selvet Su ile evlendi. Çifti Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde kıyılan nikah töreninde aralarında Sarp Apak, Necmi Yapıcı, Mete Horozoğlu ve Hasibe Eren'in de bulunduğu oyuncu arkadaşları yalnız bırakmadı.
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Genç oyuncu Elvin Levinler, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Bülent Kocamanoğlu’yla ilişkisini geçtiğimiz günlerde nikâh masasına taşıdı. Çiftin Bodrum Torba’daki bir otelde düzenlenen nikahına aileleri ve yakın arkadaşları katıldı. Nikah sonrası kutlama yapan ikilinin düğünleri sosyal medyada trend (çok konuşulan) oldu.
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Ebru Özkan, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ertan Saban ile evlendi. Çiftin mutlu gününe birçok oyuncu arkadaşı katıldı.
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Rafet El Roman le Ceren Kaplakarslan boşandı. Çift, 2014 yılında evlenmişti.
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ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Prince 21 Nisan 2016'da hayatını kaybetti. Amerikalı şarkıcı Prince'in aşırı dozda ağrı kesiciden öldüğü iddia edildi.
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Ağustos ayında uzun süredir birlikte olduğu manken Özlem Katipoğlu ile dünya evine giren Berkay Şahin baba oluyor.
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Miss World 2016 birincisi dün akşam Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen organizasyon ile belli oldu. Dünyanın en güzel kızı Porto Riko'lu Stephanie del Valle oldu.
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Futbol yaşamını Çin'in Beijing Guoan takımında sürdüren Burak Yılmaz'ın, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir belediye otobüsü şoförüyle kavga etmesinin görüntüleri sosyal medyada büyük yankı yaratmıştı. Bu kavgayı önce yalanlayan ancak görüntülerin ortaya çıkması üzerine kabul etmek zorunda kalan milli futbolcu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Canım ülkemden özür diliyorum" dedi.
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Genç oyuncu Ece Hakim, üniversite eğitimine başlıyor. Hakim, önümüzdeki yıl Harvard Üniversitesi'nde Psikoloji okuyacak.
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Şahan-Selin Gökbakar çifti, üç ay sonra dünyaya gelecek kızlarının ismini seçti. 1 yaşındaki oğulları Deniz Efe’nin adını belirlemekte çok zorlanan ve “Çocuğa isim bulmak ne kadar zormuş” diye yakınan Gökbakar çifti, ikinci çocuklarına Ela adını verme kararı aldı.
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Hollywood'un son dönemde yıldızı giderek parlayan oyuncularından Margot Robbie yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu Tom Ackerley ile dünyaevine girdi. Basının gözünden uzakta evlenmeyi tercih eden Robbie ve Ackerley, evlendiklerini güzel yıldızın Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla hayranlarına duyurdu.