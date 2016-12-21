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Sermiyan Midyat Natalie Burn ile aşk yaşıyor

21 Aralık 2016 Çarşamba, 01:33:41

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyad, Hollywood'ın güzel oyuncusu Natalie Burn ile birlikte

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    Sermiya Midyat, Hollywood yıldızlarının rol aldığı ‘Cehennem Melekleri 3’ filminde Mel Gibson’ın eşini canlandıran Natalie Burn ile aşk yaşıyor.

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    ÜNLÜ YILDIZLARLA ROL ALDI

    Sermiyan Midyat, Hollywood’dan sevgili transfer etti!

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    Ünlü oyuncunun, ‘Cehennem Melekleri 3’te Sylvester Stallone, Mel Gibson, Harrison Ford, Antanio Banderas gibi yıldızlarla birlikte kamera karşısına geçen Natalie Burn’le aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 7 saat önce
    hayallerini film yapmış,filmi de gerçek yapmış, bravo
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