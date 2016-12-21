MAGAZİN
Sermiyan Midyat Natalie Burn ile aşk yaşıyor
21 Aralık 2016 Çarşamba, 01:33:41 | Güncelleme: 16:09:04
Ünlü oyuncu Sermiyan Midyad, Hollywood'ın güzel oyuncusu Natalie Burn ile birlikte
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Sermiya Midyat, Hollywood yıldızlarının rol aldığı ‘Cehennem Melekleri 3’ filminde Mel Gibson’ın eşini canlandıran Natalie Burn ile aşk yaşıyor.
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ÜNLÜ YILDIZLARLA ROL ALDI
Sermiyan Midyat, Hollywood’dan sevgili transfer etti!
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Ünlü oyuncunun, ‘Cehennem Melekleri 3’te Sylvester Stallone, Mel Gibson, Harrison Ford, Antanio Banderas gibi yıldızlarla birlikte kamera karşısına geçen Natalie Burn’le aşk yaşadığı ortaya çıktı.
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MİDYAT’IN FİLMİNDE OYNAMIŞTI
Midyat, ‘Ay Lav Yu Tuu’ filminde birlikte rol aldığı Burn ile önceki akşam Bebek’te el ele objektiflere takıldı.
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Waffle yiyen ikili, soğuk havadan birbirlerine sarılarak korunmaya çalıştı. Bir süre yürüyen çift üşüyünce Midyat, özel şoförünü çağırtıp sevgilisiyle evinin yolunu tuttu.
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Türkiye’de ‘Ay Lav Yu Tuu’nun dışında ‘Ghost of Garip’te de rol alan Burn, ‘Cehennem Melekleri 3’ filminin galasında Mel Gibson’la objektiflere poz vermişti.
Nuri ALTUNTAŞ / HT MAGAZİN
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