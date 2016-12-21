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Berkay güzel haberi duyurdu

21 Aralık 2016 Çarşamba, 10:12:42

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    Ağustos ayında uzun süredir birlikte olduğu manken Özlem Katipoğlu ile dünya evine giren Berkay Şahin baba oluyor.

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    Şarkıcı Berkay Şahin, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir partiyle yeni yaşını kutladı. Bu özel gecede şarkıcıyı en çok mutlu eden hediyeyi ise eşi Özlem Katipoğlu verdi.

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    Berkay, eşinden baba olacağının müjdesini aldıktan sonra yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

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