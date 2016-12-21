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Bir atlı karıncada atla birlikte selfie çeken ve bunu paylaşan Berkay, "Doğum günüm haftası en güzel haber, haberi aldıktan üç beş gün sonra bile böyle mutlu olan ben… Atla selfie yapmama sebep olan… Dünyanın en güzel haberini veren canım karım sana sonsuz teşekkürler, artık bir baba adayıyım seni çok seviyorum” notunu düştü.