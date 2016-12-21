MAGAZİN
Hadise ve Hakan Sabancı yakınlaştı
21 Aralık 2016 Çarşamba, 11:17:59 | Güncelleme: 11:29:39
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İÇERİDE SARMAŞ DOLAŞ EĞLENDİLER
Aslışah Alkoçlar’dan ayrıldıktan sonra gecelerde boy göstermeye başlayan Hakan Sabancı ile adı Ahmet Kural’la anılan Hadise, önceki akşam Karaköy’deki Drone’da buluştu.
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Mekâna ayrı ayrı gelen ikili, gecenin ilerleyen saatlerine kadar içeride samimi şekilde eğlendi.
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KENDİ MİNİBÜSÜYLE GÖNDERDİ
Hakan Sabancı ve Hadise, birlikte görüntü vermemek için mekândan yine ayrı ayrı çıktı.
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Ünlü popçu, genç işadamının arka kapıya gönderdiği SA plakalı VIP minibüsüyle mekândan ayrıldı.
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Sabancı’nın şoförünün şarkıcının yüzünü şemsiyeyle kapatmaya çalışması dikkat çekti.
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Flaşlar patlayınca kısa süreli şaşkınlık yaşayan Hadise, ısrarlı soruları duymazdan geldi.
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Hadise’yi şoförüyle gönderen Sabancı, ön kapısından başka bir araçla ayrıldı.
Nuri ALTUNTAŞ / HT MAGAZİN
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