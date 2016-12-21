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Hadise ve Hakan Sabancı yakınlaştı

21 Aralık 2016 Çarşamba, 11:17:59

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    İÇERİDE SARMAŞ DOLAŞ EĞLENDİLER

    Aslışah Alkoçlar’dan ayrıldıktan sonra gecelerde boy göstermeye başlayan Hakan Sabancı ile adı Ahmet Kural’la anılan Hadise, önceki akşam Karaköy’deki Drone’da buluştu.

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     Mekâna ayrı ayrı gelen ikili, gecenin ilerleyen saatlerine kadar içeride samimi şekilde eğlendi.

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    KENDİ MİNİBÜSÜYLE GÖNDERDİ

    Hakan Sabancı ve Hadise, birlikte görüntü vermemek için mekândan yine ayrı ayrı çıktı. 

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