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Cansu Taşkın: Evli bir işadamı 200 bin TL teklif etti

21 Aralık 2016 Çarşamba, 11:38:17

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    Ünlü manken Cansu Taşkın'dan itiraf!

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    Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ününe ün katan Cansu Taşkın, katıldığı Renkli Sayfalar programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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    Taşkın, kendisiyle reklam aşkı yaşaması için bir işadamının 200 bin TL teklif yaptığını açıkladı.

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