Cansu Taşkın: Evli bir işadamı 200 bin TL teklif etti

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"Bir işadamı evli olduğu halde dergilere falan çıkmak için, yani ünlü olmak için benimle yemek yemek istedi. Sana şu kadar para verirsek beraber bir yerde yemek yiyin görüntülenin dediler. Ben bir şok oldum yani, daha neler neler..."