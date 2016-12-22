Cansu Taşkın: Evli bir işadamı 200 bin TL teklif etti
21 Aralık 2016 Çarşamba, 11:38:17 | Güncelleme: 22 Aralık 2016 Perşembe, 14:03:09
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Ünlü manken Cansu Taşkın'dan itiraf!
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Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ününe ün katan Cansu Taşkın, katıldığı Renkli Sayfalar programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Taşkın, kendisiyle reklam aşkı yaşaması için bir işadamının 200 bin TL teklif yaptığını açıkladı.
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İşte ünlü mankenin açıklamaları:
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"Bir işadamı evli olduğu halde dergilere falan çıkmak için, yani ünlü olmak için benimle yemek yemek istedi. Sana şu kadar para verirsek beraber bir yerde yemek yiyin görüntülenin dediler. Ben bir şok oldum yani, daha neler neler..."
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"200 bin TL civarı bir şey teklif etti. Sadece camianın içerisine girmek için verecek o parayı yani. Tamamen ünlü olma merakından akşam yemeği yiyip görüntülenince ünlü olacak işte. Evli olduğu ortaya çıkacak falan.."