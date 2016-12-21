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Tarık Akan
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Tarık Akan’lı sahne duygulandırdı

Tiyatro Akla Kara’nın, Buket Dereoğlu, Yosi Mizrahi, Zeynep Gülmez ve Fatih Gülnar’ın rol aldıkları ‘Ne Seninle Ne Sensiz’ adlı komedi oyununun galası önceki akşam yapıldı

21 Aralık 2016 Çarşamba, 12:20:47 Güncelleme: 12:26:30

Galaya aralarında Emre Kınay, Hakan Bilgin ve Necmi Yapıcı’nın da bulunduğu pek çok oyuncu katıldı.

Oyunun bir sahnesinde Buket Dereoğlu rol gereği televizyon seyrederken, sahneye usta oyuncu Tarık Akan’ın silueti yansıtıldı. Bu tablo karşısında çok duygulanan tiyatroseverler, 16 Eylül’de hayatını kaybeden usta sanatçıyı ayağa kalkıp dakikalarca alkışlayıp andı.

‘Gülmeye ihtiyacımız var’

Galaya katılan Emre Kınay, “Acı günler yaşıyoruz, gülmeye ihtiyacımız var. Buruk da olsak bu oyun aracılığıyla biraz gülmek bize iyi gelecek” dedi. Diziler hakkında da konuşan ünlü oyuncu, “Sabah programlarında atıp tutanlar var, bölüm başına 150-170 bin TL kazanıldığı konuşuluyor. Yok öyle kazançlar! Deliler kuyuya taş atıyor, maliye ‘Bu paranın vergisi nerede?’ diye peşimize düşüyor. Böyle bir para yok ki vergisi olsun” dedi.

HT MAGAZİN

 

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