Kayahan’ın VIP aracını hayranı satın aldı

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"Kayahan benim çok sevdiğim sanatçılardan biriydi. Onun şarkılarını dinliyor ve onun konserlerine takip ediyordum. Ölümünün ardından rahmetlinin de çok severek kullandığı VIP aracının satıldığını duydum. Bunu almak için hemen harekete geçtim ve aldım. Aracı almam kolay olmadı ama aldım. Çok mutluyum. Araçta hiç değişiklik yapmadım her şeyi sanatçının kullandığı gibi duruyor. Hatta küçük kızı Asıl Gönül babasının fotoğrafının arkasına yazdığı bir yazı var, onu dahi saklıyorum. Bir hayranı olarak onun kullandığı aracı aldığım için çok mutluyum."

DHA