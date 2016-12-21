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Kayahan’ın VIP aracını hayranı satın aldı

21 Aralık 2016 Çarşamba, 14:13:47

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    Geçen yıl hayatını kaybeden Kayahan'ın, eşi ile kızı arasında satışa çıkarılması nedeniyle tartışma yaşanan VIP aracı, ünlü sanatçının hayranı satın aldı.

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    Geçtiğimiz 3 Nisan 2015 yılında yaşamını yitiren Kayahan Açar’ın çok sevdiği VIP aracı Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde kuyumculuk yapan hayranı Aziz Emre tarafından satın alındı.

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    Kayahan’ın ölümünden sonra eşi İpek Açar tarafından satılması için bir galeriye bırakmış buna Kayahan’ın kızı ise izin vermemişti. Kayahan’ın bir hayranı olduğunu belirten Aziz Emre, aracın satıldığını duymasının ardından almak için harekete geçtiğini belirterek şunları söyledi:

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