Futbol yaşamını Çin'in Beijing Guoan takımında sürdüren Burak Yılmaz'ın, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir belediye otobüsü şoförüyle kavga etmesinin görüntüleri sosyal medyada büyük yankı yaratmıştı. Bu kavgayı önce yalanlayan ancak görüntülerin ortaya çıkması üzerine kabul etmek zorunda kalan milli futbolcu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Canım ülkemden özür diliyorum" dedi.

"EZİLME TEHLİKESİ YAŞADIM"

"08.12.2016 tarihinde bir halk otobüsü personeliyle aramda geçen tatsız münakaşaya ilişkin olarak bu açıklamayı yapmaya gerek duydum.



Öncelikle belirtmek isterim ki, 'linç kültürü'nün güzel ülkemde her alana hakim olması beni çok üzmektedir.



Olayın aslına gelirsek; Aracımı görevli vale arkadaşımıza teslim ederek yolun karşısına geçmekte iken otobüsün aynasının kafamı teğet geçmesi sonucu refleks ile aracın kapısına vurdum. Kendi aracım ile otobüs arasında kaldım ve ezilme tehlikesi yaşadım.



Akabinde otobüs şoförü aracı durdurdu ve bana küfür etti. Ben kendisine 'abi' diye hitap ederken ve 'babam yaşındasın' derken, o bana sopa ve küfür ile karşılık verdi.



"KİMSEYE ŞİKAYET ETMEDİM"

Dikkatsizce araç kullanan, küfür eden ve sopa ile bana vurmaya kalkışan şahıs ile ilgili olarak hiçbir şekilde adli ve idari işlem yapmadım ve şikayette bulunmadım.



Bu tatsız olayın büyümemesi ve kapanması adına da gazeteci arkadaşlarımıza detayları anlatmadım.



Ancak aradan 10 gün geçtikten sonra görüntüler basına servis edildi. Şoför arkadaşımız kanal kanal gezmeye başladı.



Çok acı olaylar yaşadığımız şu dönemde bu tatsız olay gündeme taşındı.



Son olarak kimsenin ekmeği ile oynamam mümkün değildir ve öğrendiğim kadarıyla da İETT, şoför beyin iş akdini feshetmemiştir. İETT kendi bünyesinde konuya ilişkin tahkikat başlatıtğını kamuoyuna duyurmuştur.



Ülkemizin birlik ve beraberliğe, dayanışmaya en çok ihtiyacı olduğu bu günlerde, kendi adıma üzerine düşeni yaptığımı düşünüyorum. Yine de gündemi böyle bir konu ile meşgul ettiğimi için canım ülkemden özür diliyorum."