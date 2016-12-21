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Burak Yılmaz
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Burak Yılmaz: 'Canım ülkemden özür diliyorum'

Milli futbolcu Burak Yılmaz, büyük yankı yaratan bir otobüs şoförüyle kavgası ile ilgili bir açıklama yaptı

21 Aralık 2016 Çarşamba, 15:34:41 Güncelleme: 16:34:13

Futbol yaşamını Çin'in Beijing Guoan takımında sürdüren Burak Yılmaz'ın, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir belediye otobüsü şoförüyle kavga etmesinin görüntüleri sosyal medyada büyük yankı yaratmıştı. Bu kavgayı önce yalanlayan ancak görüntülerin ortaya çıkması üzerine kabul etmek zorunda kalan milli futbolcu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Canım ülkemden özür diliyorum" dedi.

"EZİLME TEHLİKESİ YAŞADIM"
"08.12.2016 tarihinde bir halk otobüsü personeliyle aramda geçen tatsız münakaşaya ilişkin olarak bu açıklamayı yapmaya gerek duydum.

Öncelikle belirtmek isterim ki, 'linç kültürü'nün güzel ülkemde her alana hakim olması beni çok üzmektedir.

Olayın aslına gelirsek; Aracımı görevli vale arkadaşımıza teslim ederek yolun karşısına geçmekte iken otobüsün aynasının kafamı teğet geçmesi sonucu refleks ile aracın kapısına vurdum. Kendi aracım ile otobüs arasında kaldım ve ezilme tehlikesi yaşadım.

Akabinde otobüs şoförü aracı durdurdu ve bana küfür etti. Ben kendisine 'abi' diye hitap ederken ve 'babam yaşındasın' derken, o bana sopa ve küfür ile karşılık verdi.

"KİMSEYE ŞİKAYET ETMEDİM"
Dikkatsizce araç kullanan, küfür eden ve sopa ile bana vurmaya kalkışan şahıs ile ilgili olarak hiçbir şekilde adli ve idari işlem yapmadım ve şikayette bulunmadım.

Bu tatsız olayın büyümemesi ve kapanması adına da gazeteci arkadaşlarımıza detayları anlatmadım.

Ancak aradan 10 gün geçtikten sonra görüntüler basına servis edildi. Şoför arkadaşımız kanal kanal gezmeye başladı.

Çok acı olaylar yaşadığımız şu dönemde bu tatsız olay gündeme taşındı.

Son olarak kimsenin ekmeği ile oynamam mümkün değildir ve öğrendiğim kadarıyla da İETT, şoför beyin iş akdini feshetmemiştir. İETT kendi bünyesinde konuya ilişkin tahkikat başlatıtğını kamuoyuna duyurmuştur.

Ülkemizin birlik ve beraberliğe, dayanışmaya en çok ihtiyacı olduğu bu günlerde, kendi adıma üzerine düşeni yaptığımı düşünüyorum. Yine de gündemi böyle bir konu ile meşgul ettiğimi için canım ülkemden özür diliyorum."

 

 

 

 

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YORUMLAR 12
  • Misafir 11 saat önce
    Burak haksız ama kimse de sormuyor ki o şöförde kocaman sopanın ne işi var
  • Misafir 11 saat önce
    Tabiki sonuna kadar sen haklisin seni seviyoruz Burak
  • Misafir 21 Aralık 2016 Çarşamba 17:29
    Burak hakli ulkemizde saygi diye birsey kalmadi,daha bugun yaya gecidinden karsiya gecerken ezilme tehlikesi Yasadim , durmak yok yola devam :)) !!
  • Misafir 21 Aralık 2016 Çarşamba 17:24
    Burak haksız,ama İett şoförleri patlamaya hazır bomba gibi.Tek söz söyleyemezsin,klimayı aç dersen sopayı yersin,kapat dersen sopayı yersin.
  • Misafir 21 Aralık 2016 Çarşamba 17:22
    sen ülkeden değil şöförden özür dile yeterli !!
  • Misafir 21 Aralık 2016 Çarşamba 17:17
    İETT DE DEVLET MALINA ZARAR VERMEKTEN DAVA ACSIN..DEVLETİN MALI OLAN OTOBUSE VURUYOR VE GÖREV BAŞINDAKİ MEMURA SALDIRMA TEŞEBBUSU İLE GEREKEN YHAPILMALI
  • Misafir 21 Aralık 2016 Çarşamba 17:02
    Güya büyük adam olacak. Şunun uğraştığı işlere bak. Belliki hatalısın adama özrünü dile niye gündemi meşgul ediyosun kardeşim.
  • Misafir 21 Aralık 2016 Çarşamba 17:00
    Özürlük bişey yok burak haklı
  • Misafir 21 Aralık 2016 Çarşamba 16:43
    Burak bey otobüs şoförü nün gönlünü almasın bir yemek bir af dileyerek
  • Misafir 21 Aralık 2016 Çarşamba 16:27
    Yakışmadı Burak, yakışmadı..
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