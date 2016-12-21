Nihat Doğan'dan Ortodoks papaza olan benzerliği hakkında ilk yorum

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Konuyla ilgili 'Söylemezsem Olmaz' programında değerlendirmelerde bulunan Nihat Doğan, "Benzerliğe ben de çok şaşırdım. Bu kadar olay olacağını da tahmin etmiyordum. Memleketimizi seviyoruz abi... Eğer bu arkadaşımız buradaysa mutlaka yanına gideceğim" dedi.