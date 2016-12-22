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Levent Kırca
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4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti

Geçen yıl hayatını kaybeden usta oyuncu Levent Kırca'nın, Oya Başar'dan olan iki çocuğunun ardından ilk eşi Nur Diner'den olan iki çocuğu da mirasını reddetti

22 Aralık 2016 Perşembe, 09:26:18 Güncelleme: 12:43:04

Levent Kırca'nın Diner'den olan çocukları Oğulcan Kırca ve Özdeş Kırca, mirası reddetmek için İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Sabah'ın haberine göre;  Mahkeme de talebi yerinde bularak mirasın reddine karar verdi.

Daha önce de Kırca'nın Başar'dan olan çocukları Umut Kırca ve Ayşe Kırca babalarının mirasını reddetmişti.

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YORUMLAR 32
  • Misafir 7 saat önce
    Sende onlar reddet Levent abi.
  • Misafir 7 saat önce
    Dogru
  • Misafir 8 saat önce
    400 BİN BORÇ YERİNE 4 BİN LİRA MALI OLSAYDI KARDEŞLER BİRBİRİNE GİRERDİ.
  • Misafir 10 saat önce
    cocuklar hakli ne alsinlar ne versinler.borcunun oldugunu biliyorlardirda ondan.miras olsunda bak ret ediyorlarmi.
  • Misafir 10 saat önce
    Babalarının kul hakkını ödemeyi red ediyor çocukları
  • Misafir 11 saat önce
    mıras değilki borç olduğu için babası olsa öderdi
  • Misafir 11 saat önce
    mujdat gezen ugur dundar sahip ciksinlar yoldaslarina
  • Misafir 12 saat önce
    Rahmetlinin 400 bin lira borcu vardı ondan reddettiler.
  • Misafir 12 saat önce
    borcu vardır
  • Misafir 12 saat önce
    ne günlere geldik...
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