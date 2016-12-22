Levent Kırca'nın Diner'den olan çocukları Oğulcan Kırca ve Özdeş Kırca, mirası reddetmek için İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Sabah'ın haberine göre; Mahkeme de talebi yerinde bularak mirasın reddine karar verdi.
Daha önce de Kırca'nın Başar'dan olan çocukları Umut Kırca ve Ayşe Kırca babalarının mirasını reddetmişti.
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YORUMLAR 32
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Misafir 7 saat önceSende onlar reddet Levent abi.00
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Misafir 7 saat önceDogru00
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Misafir 8 saat önce400 BİN BORÇ YERİNE 4 BİN LİRA MALI OLSAYDI KARDEŞLER BİRBİRİNE GİRERDİ.150
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Misafir 10 saat öncecocuklar hakli ne alsinlar ne versinler.borcunun oldugunu biliyorlardirda ondan.miras olsunda bak ret ediyorlarmi.180
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Misafir 10 saat önceBabalarının kul hakkını ödemeyi red ediyor çocukları183
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Misafir 11 saat öncemıras değilki borç olduğu için babası olsa öderdi240
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Misafir 11 saat öncemujdat gezen ugur dundar sahip ciksinlar yoldaslarina609
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Misafir 12 saat önceRahmetlinin 400 bin lira borcu vardı ondan reddettiler.213
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Misafir 12 saat önceborcu vardır360
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Misafir 12 saat öncene günlere geldik...150
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