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Kylie Jenner'den estetik iddialarına yanıt

22 Aralık 2016 Perşembe, 09:46:16

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    Sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden Kylie Jenner, göğüs estetiği yaptırdığı iddialarına Instagram’da yayınladığı bikinili fotoğrafla yanıt verdi.

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    Jenner, göğüs estetiği yaptırdığı yönündeki haberleri bir kez daha yalanladı. Instagram hesabından yayınladığı bikinili fotoğrafıyla estetik iddiasını çürüten Jenner, göğüslerinin ‘ayın belli günlerinde’ büyüdüğünü ve insanların bu durumu estetik yaptırdığı şeklinde yorumladığını belirtti.

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    “Estetik yaptırmadım. Büyüyorum ve vücudum değişiyor hepsi bu” diyen Jenner, daha önce de estetik haberleriyle gündeme gelmiş ve dudak estetiği yaptırdığı haberlerini yalanlamıştı. 19 yaşındaki yıldız yalanlamanın ardından ‘çok utandığı için’ yalan söylediğini kabul ederek dudaklarını dolgunlaştırdığını kabul etmişti.

 

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