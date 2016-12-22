Kylie Jenner'den estetik iddialarına yanıt

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“Estetik yaptırmadım. Büyüyorum ve vücudum değişiyor hepsi bu” diyen Jenner, daha önce de estetik haberleriyle gündeme gelmiş ve dudak estetiği yaptırdığı haberlerini yalanlamıştı. 19 yaşındaki yıldız yalanlamanın ardından ‘çok utandığı için’ yalan söylediğini kabul ederek dudaklarını dolgunlaştırdığını kabul etmişti.