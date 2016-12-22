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Şahan Gökbakar isyan etti

22 Aralık 2016 Perşembe, 09:55:25

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    Şahan-Selin Gökbakar çifti, üç ay sonra dünyaya gelecek kızlarına Ela ismini verme kararı almıştı. 

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    Haber üzerine harekete geçen Elif Yılmaz isimli kişi, sosyal medyada Ela Gökbakar ismiyle hesaplar aldı. 

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    Yılmaz’ın, aldığı hesapları kendisine satmaya çalışması üzerine ünlü komedyen isyan etti.

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