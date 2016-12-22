MAGAZİN
Şahan Gökbakar isyan etti
22 Aralık 2016 Perşembe, 09:55:25 | Güncelleme: 09:59:23
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Şahan-Selin Gökbakar çifti, üç ay sonra dünyaya gelecek kızlarına Ela ismini verme kararı almıştı.
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Haber üzerine harekete geçen Elif Yılmaz isimli kişi, sosyal medyada Ela Gökbakar ismiyle hesaplar aldı.
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Yılmaz’ın, aldığı hesapları kendisine satmaya çalışması üzerine ünlü komedyen isyan etti.
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Gökbakar, Yılmaz’ı ve çalıştığı ajansı, “Bu uyanığı spam’leyin” diyerek afişe etti.
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Ünlü komedyenin hayranlarının çağrıya uyması üzerine hesap iki saat içinde kapatıldı.
HT MAGAZİN
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