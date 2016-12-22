‘Ata Demirer’e ‘Olanlar Oldu’

ATA Demirer, başrolünde olduğu BKM yapımı yeni filmi ‘Olanlar Oldu’nun ekibi için önceki akşam Cihangir Jash’ta bir yemek düzenledi. Ünlü komedyenin basını da ağırladığı yemeğe filmin yönetmeni Hakan Algül’ün yanı sıra oyuncularından Ülkü Duru, Salih Kalyon, Renan Bilek, Seda Güven, Toprak Sergen ve Derya Alabora katıldı. Demirer, filme dair şunları söyledi:

“İlk defa bir filmde 2 karakteri oynuyorum, hem Döndü adındaki anneyi hem de oğlu Zafer’i canlandırıyorum. Film, anneler doğrusunu bilir çizgisinde ilerleyen bir Ege komedisi. Hayallerimi gerçekleştirmek için bu işleri yapıyorum. Burada da bir hayalimi gerçekleştirdim. Türk sinemasında erkekken kadın olma durumuna çok yer verildi ama bu filme kadın olarak başlıyorum. Dolayısıyla bu film bir ilk olacak.”

‘SEYİRCİ EĞLENEREK ÇIKACAK’

Ülkü Duru, “Filmimizin çok güzel olduğuna inanıyorum” derken, Renan Bilek, “Seyirci bu filmden eğlenerek çıkacak” diye konuştu. Salih Kalyon seyircinin güzel bir filmle karşılaşacağını dile getirirken, Toprak Sergen, “Umarım seyirci de bizim eğlendiğimiz kadar eğlenir” dedi. Seda Güven, “Ata’nın filmlerini izlerken hep çok güldüm, çekerken daha çok güldüm” derken, filmde bir Rum kadınını canlandıran Derya Alabora, “Hayatımda ilk defa bir filmde Rumca konuştum. Filmde küçük bir rolüm var. Çok keyif aldım” diye konuştu.

Nuri ALTUNTAŞ / HT MAGAZİN