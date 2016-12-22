Durul Bazan: Abdestsiz sokağa çıkmam

Oyuncu Durul Bazan konuk olduğu Emre Saygı'nın ‘Hadi Be’ programında ilginç açıklamalar yaptı:
"Hayatta en çok istediğim şey çocuk sahibi olmak. Tüm yakınlarım bunu bilir. Çocuklara çok düşkünüm. Bayan arkadaşlarım hep sen çocuk iyi baba olursun diyorlar. Ama ben çocuğumu büyütecek anneyi daha bulamadım. Çünkü çocuk senin bir parçandır o seni andığında ölmezsin. Seni bir sonraki nesile taşıyacak olandır şeydir evlat.
Rahatım ama bir tek ölümden biraz korkuyorum ama bu konuda evham yapmıyorum. Ölmek için doğduk sonuçta. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayanlar için bu onlara verilmiş mucize düşününce. Çünkü ölümü düşünse zaten her gün o korkuyla yaşayamaz ve bir şey yapamaz.
"Abdestsiz sokağa çıkmam"
Aslında çok inançlı adamım. Abdestsiz sokağa çıkmam. Benim belli ibadetlerim vardır. Onları yapmadan da kesinlikle dışarıya ve sokağa çıkmam. Hayattaki tek takıntım budur” diye konuştu.