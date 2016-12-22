Durul Bazan: Abdestsiz sokağa çıkmam

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Oyuncu Durul Bazan konuk olduğu Emre Saygı'nın ‘Hadi Be’ programında ilginç açıklamalar yaptı:

"Hayatta en çok istediğim şey çocuk sahibi olmak. Tüm yakınlarım bunu bilir. Çocuklara çok düşkünüm. Bayan arkadaşlarım hep sen çocuk iyi baba olursun diyorlar. Ama ben çocuğumu büyütecek anneyi daha bulamadım. Çünkü çocuk senin bir parçandır o seni andığında ölmezsin. Seni bir sonraki nesile taşıyacak olandır şeydir evlat.