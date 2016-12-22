Müjde Uzman, Ceyhun Yılmaz’a açtığı davayı kazandı

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"UMARIM ONA DERS, BANA TECRÜBE OLUR"

Güzel oyuncu ise instagram hesabından duygularını şu şekilde aktardı:

"Bu olaydan dolayı hissettiğim, yaşadığım ne varsa, tüm gözyaşım ve üzüntümle söylüyorum bunu; Umarım ona ders, bana tecrübe olur da, ne ben bir daha birini dava etmek zorunda kalırım, ne de o, ne yaşadıysa onları bir daha yaşar.