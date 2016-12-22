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Müjde Uzman, Ceyhun Yılmaz’a açtığı davayı kazandı

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:02:28

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    Radyocu Ceyhun Yılmaz'a açtığı 3 kuruşluk tazminat davayı kazanan oyuncu Müjde Uzman, sosyal medya hesabından "Umarım Ceyhun'a ders, bana da tecrübe olur" açıklamasını yaptı.

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    Ceyhun Yılmaz, geçtiğimiz yıl Mesut Yar’ın sunuculuğunu yaptığı programa katılmıştı. Müjde Uzman’a yönelik 'Asıl mesleğiniz nedir?’ sorusu üzerine Yılmaz, kendisi gibi konuk olan fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut’a sessizce "o...luk"  ifadelerini kullanırken kameralara yansımıştı. 

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    Magazin basını ve sosyal medyada olayın büyümesinin ardından Müjde Uzman, ünlü radyocu hakkında 3 kuruşluk bir tazminat davası açmıştı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    Geçmiş olsun ve tebrikler. Kadın olmak zor bu tiplerin arasında bu memlekette. Okullara görgü dersi konulmalı.
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