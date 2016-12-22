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Cem Yılmaz'dan 'Deli Aşk' sürprizi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yapımcılığını üstlendiği Murat ve Emrah Kaman kardeşlerin yeni filmi 'Deli Aşk'ta konuk oyuncu olarak rol aldı

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:40:02 Güncelleme: 17:41:40

Murat-Emrah Kaman kardeşlerin yeni filmi 'Deli Aşk'ın kadrosunda Zafer Algöz, Pelin Akil, Şafak Pekdemir, Abdullah Şahin, Yasemin Öztürk, Nilperi Şahinkaya ve Toygan Avanoğlu yer alıyor. Başrol oyuncusu Pelin Akil, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile filmin yapımcılığını üstlenen Cem Yılmaz’ın küçük bir rol üstlendiğini de gözler önüne serdi.

Pelin Akil, uzun saçlarıyla dikkati çeken ünlü komedyen ile çekilen fotoğrafına, "O zaman çok yakın #tbt (geçmiş tarihte çekilmiş fotoğrafların paylaşılması) olsun. En güzel yeni yıl komedi filmi” notunu düştü.

'Deli Aşk' filmi, 10 Mart 2017 tarihinde vizyona girecek.

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