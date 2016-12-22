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Michele Morgan
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Michele Morgan hayatını kaybetti

Fransız sinemasının efsanevi ismi Michele Morgan, 96 yaşında hayata veda etti

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:54:01 Güncelleme: 17:57:11

70'ten fazla filmde rol alan ve tarihteki ilk Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Michele Morgan, geçtiğimiz gün yaşamını yitirdi.

Beyazperdenin cazibeli kadın ikonu hafızalara ilk olarak ünlü Fransız aktör Jean Gabin'le henüz 18 yaşındayken kamera karşısına geçtiği 1938 tarihli gangster filmi 'Sisler Rıhtımı' (Quai des Brumes) ile kazınmıştı.

Gabin, rol arkadaşına "Çok güzel gözlerin var" sözleriyle iltifatta bulunmuş ve Morgan Fransız sinema tarihine "En güzel gözlü aktris" olarak geçmişti.

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