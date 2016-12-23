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Ebru Gündeş ile Reza Zarrab boşanmaktan vazgeçti

23 Aralık 2016 Cuma, 09:33:10

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    Şarkıcı Ebru Gündeş ile 9 aydır Amerika’da hapiste olan Reza Zarrab boşanmaktan vazgeçti.

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    Ebru Gündeş barışmanın şerefine cep telefonundaki whatsapp profiline bu fotoğrafı koydu.

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    Ebru Gündeş ile Reza Zarrab 1 aydır haftada bir gün hapishaneden telefonla görüşebiliyor.

     

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