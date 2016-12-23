Ebru Gündeş ile Reza Zarrab boşanmaktan vazgeçti

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab 1 aydır haftada bir gün hapishaneden telefonla görüşebiliyor.
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11 Şubat 2010’da evlenen çiftin kızları Alara 5 yaşında.
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Geçen Mart'ta Amerika'da tutuklanarak cezaevine giren Reza Zarrab, Eylül ayında avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, ''Ebru avukatı aracılığıyla üzerimde baskı uyguladı, boşanma vekaletnamesini tarafıma gönderdi. Üzülerek boşanıyorum.'' demişti.
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Bu açıklamanın üzerinden 3 ay geçmesine rağmen taraflar boşanma davası açmamıştı. (Posta)