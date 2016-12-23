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Cenk Eren
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Cenk Eren’e soru yağmuru

Cenk Eren’in esprileri ve şarkılarıyla renk katacağı “Güldür Güldür Show”a, peribacasında balon turuna katılan turistler ve rehber Samet’in maceralarını konu alan skeç damga vuracak

23 Aralık 2016 Cuma, 10:01:41 Güncelleme: 10:03:04

Sunuculuğunu Ali Sunal’ın yaptığı mizah programı “Güldür Güldür Show”, doyasıya gülmek isteyenleri cuma akşamları SHOW TV ekranında buluşturmaya devam ediyor. Kahkaha garantili program bu hafta, “Alışveriş merkezinden çıkmaya çalışan Aysel ve Bilal çiftini asansörde ne gibi sürprizler bekliyor?” konulu skeçle başlayacak. Ünlüleri Tanıyalım bölümüne Cenk Eren’in konuk olup sunucu Mesut ile konuklar Mustafa, Sinem, Fikri, Bahadır ve İbrahim’in sorularını yanıtlayacak. Espri bombardımanı “Peribacalarında rehberlik yapan Samet ve beraberindeki yaşlılar Burcu, Yeter, İsmail ve İbrahim tur atmak için bindikleri balondan sağ salim inebilecek mi?”, “Ayrılan nişanlılar Bahadır ve Mehtap barıştırabilinecek mi?” sorularının yanıt bulacağı skeçlerle devam edecek. 

HT MAGAZİN

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