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Sen Sağ Ben Selamet
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‘Sen Sağ Ben Selamet’e halka açık gala

‘Sen Sağ Ben Selamet’ filminin önceki akşam Cevahir AVM’de düzenlenen galası halka açık olarak gerçekleştirildi. Sanat dünyasından isimlerin de katıldığı galada, sinemaseverler özellikle filmin başrol oyuncusu Ufuk Özkan’a yoğun ilgi gösterdi

23 Aralık 2016 Cuma, 10:11:37 Güncelleme: 10:13:06

Yapımcılığını Süreç Film-Ali Gündoğdu’nun üstlendiği, Ersoy Güler’in senaryosunu yazıp yönettiği ‘Sen Sağ Ben Selamet’ adlı filmin galası yapıldı. Oyuncu kadrosunda Ufuk Özkan, Burçin Bildik, Tuvana Türkay, Lale Başar, Ayçin İnci ve Hakan Karahan gibi isimlerin bulunduğu film, komedi ve aksiyon dolu hikâyesiyle beğeni topladı.

HAYRANLARIYLA SELFIE ÇEKTİ

Yolları sık sık keşisen 3 kaçağın macera ve komedi dolu hikâyesini beyazperdeye taşıyan filmin galasına sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Halka açık olarak gerçekleştirilen galada, filmin başrol oyuncusu Ufuk Özkan’a hayranları büyük ilgi gösterdi. Ünlü oyuncu, hayranlarıyla selfie çekmeyi ihmal etmedi.

HT MAGAZİN

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