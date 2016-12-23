Nejat Uygur’un anısına fotoğraf sergisi açıldı

Kale Outlet Center’daki serginin açılışına usta oyuncunun eşi Necla Uygur, çocukları Behzat ve Süheyl Uygur ve torunlarının yanı sıra ‘Markopaşa Müzikali’nin oyuncuları da katıldı. Nejat Uygur’un 3000 adet fotoğrafının yer aldığı, 1 ay boyunca gezilebilecek sergiden elde edilecek gelirin ‘Lösemili Çocukları Yaşatma ve Bir Umut Derneği’ne bağışlanacağı açıklandı. Duygularını, “Eski günlerimiz film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Sanki Nejat hâlâ yaşıyor gibi geliyor bana” diyerek dile getiren Necla Uygur gözyaşlarına hâkim olamadı.

Arif HÜR / HT MAGAZİN