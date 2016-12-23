MAGAZİN HABERLERİ
23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Nejat Uygur
MAGAZİN

Nejat Uygur’un anısına fotoğraf sergisi açıldı

‘Geçmişten Geleceğe Başarı Hikâyesi Fotoğraf Sergisi’, Nejat Uygur’un anısına açıldı

23 Aralık 2016 Cuma, 10:14:36 Güncelleme: 10:16:21

Kale Outlet Center’daki serginin açılışına usta oyuncunun eşi Necla Uygur, çocukları Behzat ve Süheyl Uygur ve torunlarının yanı sıra ‘Markopaşa Müzikali’nin oyuncuları da katıldı. Nejat Uygur’un 3000 adet fotoğrafının yer aldığı, 1 ay boyunca gezilebilecek sergiden elde edilecek gelirin ‘Lösemili Çocukları Yaşatma ve Bir Umut Derneği’ne bağışlanacağı açıklandı. Duygularını, “Eski günlerimiz film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Sanki Nejat hâlâ yaşıyor gibi geliyor bana” diyerek dile getiren Necla Uygur gözyaşlarına hâkim olamadı.

Arif HÜR / HT MAGAZİN

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
‘Sen Sağ Ben Selamet’e halka açık gala
MAGAZİN

Halka açık gala
Bülent Ersoy, dev akrep yüzüğüyle dikkat çekti
MAGAZİN

Parmağında akrep var!
Cenk Eren’e soru yağmuru
MAGAZİN

Cenk Eren’e soru yağmuru
Didem Soydan, şıklığıyla göz kamaştırdı
MAGAZİN

Gündüz salaş akşam şık
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab boşanmaktan vazgeçti
MAGAZİN

Ünlü çiftten flaş karar
4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
MAGAZİN

4 çocuğu da reddetti

Michele Morgan hayatını kaybetti
MAGAZİN

Michele Morgan hayatını kaybetti
Cem Yılmaz'dan 'Deli Aşk' sürprizi
MAGAZİN

Cem Yılmaz'dan 'Deli Aşk' sürprizi