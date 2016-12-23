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Erdal Özyağcılar
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Erdal Özyağcılar: ‘Eve kapanmamızı hedefliyorlar, sokağa çıkmaya devam!’

SHOW TV’nin sevilen dizisi ‘Gülümse Yeter’in başrolünde yer alan usta oyuncu Erdal Özyağcılar, bir AVM'de alışveriş yaptı

23 Aralık 2016 Cuma, 10:17:55 Güncelleme: 10:19:55

Ülkemizde yaşanan terör saldırılarının kendisini derinden üzdüğünü belirten Özyağcılar, “Bu tür saldırılar halkın korkarak eve kapanmasını hedefliyor. Sokağa çıkmalı, yaşantılarımıza her zaman olduğu gibi devam etmeliyiz” dedi ve ekledi: “Geçtiğimiz hafta yaşanan terör saldırısının ardından ‘Hoşgeldin Boyacı’ adlı oyunumu seyirciyle buluşturdum. Oyunun sonunda önlerinde eğilerek, korkmadan dışarı çıktıkları için seyircileri alkışladım.”

HT MAGAZİN

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