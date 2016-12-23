Erdal Özyağcılar: ‘Eve kapanmamızı hedefliyorlar, sokağa çıkmaya devam!’

Ülkemizde yaşanan terör saldırılarının kendisini derinden üzdüğünü belirten Özyağcılar, “Bu tür saldırılar halkın korkarak eve kapanmasını hedefliyor. Sokağa çıkmalı, yaşantılarımıza her zaman olduğu gibi devam etmeliyiz” dedi ve ekledi: “Geçtiğimiz hafta yaşanan terör saldırısının ardından ‘Hoşgeldin Boyacı’ adlı oyunumu seyirciyle buluşturdum. Oyunun sonunda önlerinde eğilerek, korkmadan dışarı çıktıkları için seyircileri alkışladım.”

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