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Masum
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‘Masum’ ocakta internette başlıyor

İnternet televizyonu BluTV, ‘Masum’ adlı projesiyle dizi sektörüne yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor

23 Aralık 2016 Cuma, 11:38:40 Güncelleme: 11:39:59

Çalışmalarına geçtiğimiz haziran ayında başlanan dizi, ocak ayında yayında olacak ve ilk reklamsız dizi unvanına sahip olacak. Polisiye ve dramayı harmanlayan, ilk bakışta sıradan görünen bir ailenin çevresinde gelişen sıra dışı bir hikâyeyi konu alacak dizinin başrollerinde Haluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay, Okan Yalabık, Serkan Keskin, Tülin Özen ve Bartu Küçükçağlayan var. erkun Oya’nın kendi tiyatro oyunu ‘Bayrak’tan uyarladığı dizinin yönetmenliğini ise Altın Portakal ödüllü Seren Yüce üstlendi.

HT MAGAZİN 

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